Le richieste e i tentativi di Abate non si sono visti in campo e il Toro paga la mancanza di fiducia
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Mancanza di coraggio e sfacciataggine: due aspetti agli antipodi che alimentano l'incoerenza mostrata dal Torino nel corso della serata dei sedicesimi di Coppa Italia. I granata sottovalutano il Monza e pensano di poterlo battere inserendo giocatori fuori condizione e senza minuti nelle gambe. Il risultato? Juric trionfa. La sfacciataggine, poi, ha maldestramente mascherato una mancanza di coraggio importante e significativa da parte dei giocatori granata che hanno messo una toppa decisamente peggiore del buco.
Le richieste non esaudite di Abate: dov'è il coraggio?Il punto di partenza è la volontà di Abate. Nella sua conferenza stampa di presentazione, il tecnico granata aveva così risposto a un giornalista che chiedeva che Torino avrebbe voluto costruire: "Un Torino riconoscibile, con grande identità. Vorrei un calcio propositivo in cui si cerca di dominare il gioco. Voglio una squadra coraggiosa, su quello non transigo". E invece sembra proprio che abbia dovuto transigere, perché il suo Torino non solo non ha proprio provato a dominare il gioco, ma non è neanche stato riconoscibile. O meglio, è successo. Ma per un lasso di tempo pari a una mezz'ora, complessivamente nelle tre partite giocate finora. E nel resto del tempo?
Il Torino si rifugia in un lancio lungo poco funzionaleSe la volontà di Abate di dare un'identità alla propria squadra passa dal gioco "propositivo e dominante", fatto di partenze dal basso e passaggi rapidi, allora il Torino non è che non abbia recepito il messaggio, semplicemente ha paura di mostrarlo. La formazione granata pecca in fiducia e coraggio e nella paura di sbagliare provando a fare quanto visto in allenamento - i suddetti obiettivi - scaglia il pallone non provando a costruire ma spostando il possesso più lontano possibile e sperando che, in seguito a un allineamento di pianeti, finisca nei pressi della porta avversaria. Contro il Monza il centrocampo del Torino è stato sistematicamente saltato: dal portiere, o difensori, direttamente agli attaccanti. E poi "testa bassa e pedalare". Ma così non va, Abate non ha preparato la squadra a questo: questa è solo un'apparente comfort-zone in cui i granata si sono rifugiati per la paura di sbagliare agendo come, invece, dovrebbero fare.
L'inesperienza paga con la scelta di Aboukhlal. Ma gli si dia tempo...E da ultimo, negli errori di Abate ce n'è uno di inesperienza: inserire Aboukhlal a mezz'ora dalla fine in una gara in svantaggio - gara da dentro o fuori - è una scelta difficile da comprendere. E non a caso, se scriviamo "gli si dia tempo", naturalmente non è riferito all'ex Tolosa, che di tempo per fare bene in granata (e non l'ha fatto) ne ha avuto. Ci si riferisce, invece, ad Abate. Un tecnico che sicuramente è alla prima esperienza con un club di Serie A e deve ancora prendere le misure, come appunto nel caso dell'ingresso del marocchino. Ma un tecnico che, allo stesso tempo, è difficile da giudicare dopo tre partite in cui non ha avuto modo di lavorare con una squadra completa: nel corso dell'ultimo giorno di mercato (ieri, martedì 1° settembre) il Torino ha ufficializzato quattro giocatori, elementi che potrebbero rivoluzionare la formazione di Abate. E allora, inevitabilmente, è prematuro fare un bilancio. Certo, però, si può dire che il Torino per mostrare la propria identità ha bisogno di trovare il proprio coraggio.
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