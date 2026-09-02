Il Torino deve ringraziare Alberto Paleari per quanto fatto nella stagione 2025-2026. Arrivato come alternativa, il portiere si è ritrovato a dover difendere la porta granata dopo il rendimento di Israel, diventando uno dei protagonisti nella corsa alla salvezza. Prestazioni e continuità che gli hanno permesso di conquistare un posto importante all'interno della squadra, tanto da scegliere di portare il numero 1 anche sulla maglia. Un ruolo che, però, non è bastato a garantirgli continuità anche nella nuova stagione, 2026-2027. Nell'ultima sessione di mercato il Torino ha infatti ingaggiato due nuovi portieri, Perri e Mascardi, che hanno ridotto ulteriormente lo spazio a disposizione di Paleari, scivolato così al ruolo di terzo portiere. Ora, per lui, è arrivato il momento di cambiare strada: Paleari lascia Torino e si trasferisce all'AEK Larnaca, club che milita nella massima serie del campionato cipriota. Si chiude così l'avventura di Paleari in granata, iniziata tra le alternative e diventata, nella scorsa stagione, una presenza decisiva nel momento più delicato.