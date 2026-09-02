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Coerenza

Sarebbe troppo complicato fare "i top e i flop" per questa partita: non ci sarebbero top e i flop sarebbero talmente tanti che ci sarebbe da riscrivere le pagelle. Possiamo però affrontare un tema attraverso l'utilizzo che Abate ha fatto del proprio organico: il Torino teneva davvero ad andare avanti? "La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo particolarmente, ci teniamo ad andare avanti. È una partita importante", ha affermato Gianluca Petrachi nel prepartita di Torino-Monza. In base a chi è sceso in campo dal 1', chi è subentrato e chi, invece, è rimasto fuori, non è sembrato proprio così...

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