Arrivato nelle ultime dodici ore di calciomercato, il non più ex granata Rolando Mandragora ha raggiunto il Filadelfia nella giornata di mercoledì 2 settembre, accolto da tifosi e giornalisti. Si riapre così un capitolo importante della sua carriera, con il centrocampista pronto a rimettersi a disposizione del Torino. E il calendario, quasi a voler chiudere il cerchio, gli mette subito davanti la Fiorentina, la sua ex squadra. Queste le sue prime dichiarazioni:

"Sono contento, avevo lasciato qualcosa in sospeso... e sono contento di essere tornato. Qui sono sempre stato bene, l'ho detto tantissime volte e torno volentieri per dare una mano ai miei nuovi compagni. Non ho ancora parlato con Abate, adesso avrò modo di conoscere il mister e i miei compagni, anche se qualcuno lo conosco già. Affronto subito la Fiorentina, è il destino".