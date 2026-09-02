Il calciomercato ha chiuso ufficialmente i battenti ieri sera, 1 settembre, alle ore 20, ma per il Torino il lavoro di Gianluca Petrachi non è ancora finito. Il direttore sportivo granata può infatti pescare ancora tra gli svincolati per completare una rosa che presenta tuttora un'importante casella scoperta: serve un braccetto mancino, meglio ancora se capace di dare una mano anche sulla corsia laterale. Il profilo individuato porta a Ricardo Rodriguez, vecchia conoscenza del club e uomo di esperienza internazionale.

A volte ritornano

Lo svizzero, classe 1992, ha vestito la maglia del Torino dal 2020 al 2024, arrivando anche a. Dopo l'addio ai granata ha giocato con il Betis Siviglia dal 2024 al 2026, raccogliendo 68 presenze e 6 assist. Poi il Mondiale 2026 con la Svizzera, vissuto da protagonista. Adesso si profila un clamoroso ritorno sotto la Mole: Petrachi ha individuato in Rodriguez il rinforzo giusto e punta a chiudere l'operazione nelle prossime ore. Mancano solo gli ultimi dettagli.