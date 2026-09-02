Sono 31 i precedenti del Torino con Davide Massa, con un bilancio che fotografa un sostanziale equilibrio: 11 vittorie granata, altrettante sconfitte e 9 pareggi. Nel corso di queste sfide, il direttore di gara ligure ha estratto 64 cartellini gialli e decretato 3 espulsioni.

Neanche una vittoria nelle ultime tre

Il dato generale racconta quindi un rapporto senza particolari squilibri, ma sono soprattutto gli ultimi precedenti a destare attenzione in casa Torino. Massa non dirige una gara dei granata dal, quando all'Olimpico arbitrò. Nella stagione 2023/24 aveva invece incrociato il Toro in altre due occasioni, entrambe chiuse con una sconfitta: ile il. Per ritrovare l'ultima vittoria granata con Massa bisogna tornare al, quando il Torino superò la. Nella stagione precedente, il, il fischietto ligure aveva diretto anche ilall'Allianz Stadium, terminato. Un bilancio complessivamente equilibrato, dunque, ma con un andamento recente sfavorevole: nelle ultime quattro partite arbitrate da Massa il Torino non ha mai vinto, con un pareggio e tre sconfitte.