31 incroci con il fischietto di Imperia: bilancio in equilibrio, ma nelle ultime quattro sfide il Toro non ha mai vinto
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Sono 31 i precedenti del Torino con Davide Massa, con un bilancio che fotografa un sostanziale equilibrio: 11 vittorie granata, altrettante sconfitte e 9 pareggi. Nel corso di queste sfide, il direttore di gara ligure ha estratto 64 cartellini gialli e decretato 3 espulsioni.
Neanche una vittoria nelle ultime treIl dato generale racconta quindi un rapporto senza particolari squilibri, ma sono soprattutto gli ultimi precedenti a destare attenzione in casa Torino. Massa non dirige una gara dei granata dal 2023, quando all'Olimpico arbitrò Lazio-Torino 1-1. Nella stagione 2023/24 aveva invece incrociato il Toro in altre due occasioni, entrambe chiuse con una sconfitta: il 2-0 nel derby contro la Juventus e il 3-2 sul campo dell'Empoli. Per ritrovare l'ultima vittoria granata con Massa bisogna tornare al 2022, quando il Torino superò la Sampdoria per 2-0. Nella stagione precedente, il 18 febbraio, il fischietto ligure aveva diretto anche il Derby della Mole all'Allianz Stadium, terminato 1-1. Un bilancio complessivamente equilibrato, dunque, ma con un andamento recente sfavorevole: nelle ultime quattro partite arbitrate da Massa il Torino non ha mai vinto, con un pareggio e tre sconfitte.
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