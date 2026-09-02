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Sono sedici i giocatori di proprietà del Torino che in questa stagione sono chiamati a vivere un'esperienza in prestito tra le varie categorie in Italia e all'estero. Un gruppo eterogeneo, composto sia da giocatori già affacciatisi al calcio professionistico che da alcuni dei migliori prospetti cresciuti negli ultimi anni nel settore giovanile granata. Per alcuni il percorso è già iniziato, per altri il trasferimento è arrivato soltanto negli ultimi giorni di mercato. L'obiettivo, però, per alcuni è comune: giocare, crescere e mettere il Torino nelle condizioni di valutare con maggiore chiarezza il futuro di ciascuno. Per altri, invece il prestito rappresenta una vera e propria occasione di rilancio dopo essere finiti ai margini del progetto granata.

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