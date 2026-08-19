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Oggi la lettera porta la firma di Giorgio Tassara relativa al calciomercato e non solo: "Anche in un bazar di intrighi non si può accettare che per sostituire chi ha lasciato il club ad oggi non sia stato sostituito da altro di pari costo per tappare il buco".

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All’inizio del calciomercato avevo auspicato di non frastornarci con centinaia di nomi di calciatori dei quali - si osserva - si pensa - si prevede - di acquistare senza averne le possibilità. Tantomeno di ossessionarci con pruriginose tentazioni di vendere i pezzi più pregiati, peraltro fondamento del nuovo progetto! Comprendo i quotidiani sportivi che fanno il loro mestiere, ma gli organi societari dovrebbero usare discrezione nei confronti delle trepidazioni di tifosi memori di azzardati precedenti. Come esperto delle regole guida di una società, di affari o sportiva, comprendo le esigenze di far quadrare i conti, ma il rischio d’impresa è norma che richiede talento e creatività manageriale per equilibrare due fattori opposti. Tanto più se si crede fermamente nel nuovo progetto! Detto questo mi sento in obbligo di complimentarmi per il duro lavoro di coloro che hanno lavorato in condizioni difficili: Petrachi e assistenti, Abate, tecnici e calciatori che hanno dimostrato il massimo impegno.

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Vero, i prezzi di mercato sono ingiustificabili se un gol costa milioni, quando atleti di altri sport onorano il loro paese con record di abilità e trionfi più discreti. Anche in un bazar di intrighi non si può accettare che per sostituire chi ha lasciato il club ad oggi non sia stato sostituito da altro di pari costo per tappare il buco. Vero, a fine mercato si compra meglio, si ma quello che rimane non quello di cui c’è bisogno. L’affare è nell’aggiunta non nella mancanza! Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato e tutto pare indefinito. Il calcio mercato mai finisce, già si parla di quello di gennaio, intanto cominciamo il campionato con le scorie di un passato zavorrato da antiche incapacità funzionali, con partenze sprecate e nuovi arrivi che devono ancora imparare come si chiamano i compagni.

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Lo so, sono un vecchio tifoso che bofonchia, impreca, poi sale in me forte il sentimento per qualcosa di nuovo, anzi d’antico che si spande nell’aria del Filadelfia. Allora non mi rimane che cogliere le buone intenzioni e confidare con chi mostra impegno nei fatti e non nelle parole. Caro vecchio Toro se sbuffi come in antico ti saremo ugualmente vicini, ma non siamo nati solo per soffrire. Giorgio Tassara.