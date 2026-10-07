Tre partite consecutive a segno sono il biglietto da visita di un giocatore che si sta mettendo in grandissima evidenza con la maglia dell'Under 16 granata. Gian Micheal Portuondo è più che una certezza per i classe 2011, formazione allenata da Michele Vegliato. Che si trattasse di un'annata particolarmente promettente lo si era notato già nella passata stagione, ora ne sta arrivando anche la conferma: un pareggio all'esordio e poi tre successi di fila testimoniano una squadra in forte crescita e composta da individualità molto interessanti in chiave futura.

Un fattore in più in zona gol

Il cambio ruolo e l'ispirazione da Malen

Tra queste c'è proprio Portuondo, un giocatore che in questa stagione sta trovando grande continuità in zona gol. Per lui parlano i numeri: quattro centri in quattro presenze con la maglia dell'Under 16, un gol in uno spezzone quando è stato chiamato in causa con i ragazzi di un anno più grandi in Under 17. Numeri che testimoniano soprattutto un cambio di ritmo rispetto allo scorso campionato, chiuso con cinque gol all'attivo. Quel giocatore che già la scorsa stagione era decisivo, ora sta diventando un fattore ancor più importante anche in zona gol.Dietro all'exploit di questo avvio di stagione c'è un ruolo più centrale per Portuondo, che nella passata stagione è stato impiegato spesso da esterno alto a sinistra. Ma è da punta che il classe 2011 si esalta, come dimostra la grande confidenza con la porta e il numero 9 che in questa stagione sta portando spesso sulle spalle. Prelevato nell'estate del 2025 dalla Tor Tre Teste, Portuondo ha in Malen un punto di riferimento: il primo controllo e la cattiveria sotto porta sono gli aspetti dell'olandese cui cerca di ispirarsi.