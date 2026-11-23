Il Torino prima dà lo strappo, poi si fa rimontare, infine trova la forza di issarsi per un ultimo colpo di reni, quello decisivo. La prima vittoria granata dopo più di un mese dice tanto del lavoro che si sta facendo al Robaldo. La Primavera granata mostra ancora il suo Dna: le difficoltà difensive non sono svanite, ma l'arsenale offensivo c'è ed è letale e il centrocampo sta alzando il livello nonostante le assenze. In più la reazione che è valsa al Toro i tre punti, aspetto da non sottovalutare rispetto ad altre uscite. Di seguito le pagelle.

CERESER 6: Rientra in porta dopo l'assenza contro il Parma, causa infortunio. Non deve testare un granché la condizione fisica nel primo tempo perché il Bologna non lo impegna praticamente mai. Nella ripresa è chiamato in causa in un paio di occasioni e preoccupa quando resta a terra dopo aver murato Piro in fuorigioco, ma si rialza. Non può nulla sul gol che gli fa Lo Monaco poco dopo.

GAFFURINI 5: Mostra una certa sicurezza nei disimpegni e si conferma in crescita nella prima parte di gara, dove non sbaglia praticamente nulla. Non riesce a ripetersi però nella seconda, dove si prende parte della responsabilità per la rimonta felsinea: troppo leggero nella marcatura su Lo Monaco, che è un gatto e ha la meglio in due occasioni.

TONICA 5.5: Dopo una prima frazione silenziosa, si vede in avanti a inizio ripresa con i soliti inserimenti sui piazzati: di testa sfiora così il tris granata. Nel finale torna ai suoi compiti difensivi per guidare il reparto a non perdere la bussola, anche se anche lui soffre nella rimonta con qualche sbavatura che costa caro al centro. Attento negli ultimi sprazzi di gara invece.

CARRASCOSA 6: Offre una prestazione senza altalene, ed è un dato importante dopo un inizio di stagione con troppi alti e bassi. In una gara prima indirizzata, poi riaperta e poi chiusa non perde la concentrazione. La speranza è che sia l'inizio per lui di una ritrovata stabilità.

BEFANI 6.5: Confermato nella sua seconda vesta, quella di esterno adattato a destra. Continua il suo lavoro di apprendistato, di cui si stanno iniziando a vedere i frutti. Esulta a pieni polmoni dopo aver servito il cross perfetto per il colpo di testa di Conzato. Tuttofare (71' GATTO 6.5: Baldini lo mette nella mischia quando il Bologna accorcia le distanze per garantirsi maggiore copertura. Il difensore granata fa il suo, ma non si accontenta e si lancia in avanti quando i tre punti scivolano via di mano. Così facendo firma l'assist per il gol copertina di Falasca, il terzo per lui in campionato)

LIEMA OLINGA 6.5: Serafico per come gestisce il pallone in mezzo al campo, non rinuncia a un duello e se la cava sempre egregiamente, anche quando aumenta la pressione del Bologna. Resiste anche nella stanchezza, mantenendo il baricentro granata e guidando i suoi alla contro-rimonta.

BALLANTI 7: Approccia la gara con ordine, intervenendo bene quando è chiamato a recuperare o a supportare la difesa nel contenere le offensive del Bologna. Corre, difende, è l'uomo ovunque. Una garanzia per Baldini, anche ora che si sta adattando a una mediana a due. Ciliegina sulla torta della sua partita è il rigore conquistato con cui il Toro rimette il muso in avanti dopo essere stato rimontato.

KUGYELA 6: Gara senza particolari squilli per l'esterno del centrocampo granata, tra i più impiegati da Baldini in questa prima parte di stagione. Non fa mancare il suo apporto ed è sempre generoso, anche quando resta più in ombra.

CONZATO 7: Ormai che detti legge è appurato. Poco prima di metà primo tempo mette la sesta e semina il panico nell'area del Bologna nel giro di due minuti: prima il suggerimento illuminante a pescare Banse (terzo assist in stagione), poi si mette in proprio centrando il palo e subito dopo trovando l'incornata giusta per il 2-0. Nove gol in undici partite e vetta in solitaria della classifica marcatori conquistata. Cosa chiedergli di più? (79' PAGLIANO 6: Timbra l'esordio in Primavera 1 entrando nell'azione del quarto gol. Chiude la gara con tiro a giro murato da Franceschelli, non un brutto biglietto da visita. Tutt'altro)

BONACINA 6.5: Testato per la seconda volta in stagione da prima punta, continua a dare l'impressione di patire il cambio veste. Si danna l'anima per cercare di lavorare il più possibile, ed è apprezzabile l'impegno. Torna nell'area di sua competenza con l'ingresso di Falasca e si incarica del rigore con cui il Toro può tornare in vantaggio dopo essere stato rimontato: il pallone pesa, ma non lo fa sentire e spiazza Franceschelli (86' NASCIMENTO sv)

BANSE 7: Lo spaccapartite per eccezione questa volta parte titolare, a più di un mese dall'ultima volta. Cambiano gli addendi, non cambia il risultato: l'ex Reggiana sa essere un fattore decisivo. Lo dimostra raccogliendo l'assist delizioso di Conzato per beffare Franceschelli, secondo gol in maglia granata in campionato. Nella ripresa Franceschelli gli nega la possibile doppietta. Promosso a pieni voti (71' FALASCA 7: Il terzo e tanto agognato gol in campionato è da cineteca, vale mezzo voto in più. Si sblocca sotto porta dopo più di un mese e regala al Torino un finale di tranquillità che non era affatto scontato. Ha la fiducia di Baldini e sta lavorando nel modo giusto, il resto è tutto da costruire)

ALL. BALDINI 7: In un periodo non semplice a livello numerico, con tutte le assenze da gestire a centrocampo, sta dando forma a un nuovo Toro, cambiato nell'assetto tattico per esigenze ma sempre fedele alla propria identità. C'è ancora da lavorare a livello difensivo e il tecnico ne è consapevole, ma intanto questa squadra ha mostrato una capacità di reagire importante contro una squadra come il Bologna, lanciata in campionato. Decisiva la lettura della partita dalla panchina: i cambi sono azzeccati e risolvono l'incontro