Dal buio alla luce. Bastano centoventi secondi tra primo tempo e ripresa per il ritorno alla vittoria per il Torino Primavera. Sembrava una pratica già archiviata dopo l'uno-due micidiale firmato da Banse e Conzato tra il 20' e il 22'; invece i granata hanno dovuto fare i conti le dormite difensive e la doppietta di Lo Monaco, capace di rimettere tutto in discussione fino al 75'. Proprio nel momento più delicato, però, è emersa tutta l'anima di questa squadra: prima la freddezza di Bonacina dagli undici metri, poi il capolavoro al volo di Falasca sotto l'incrocio hanno sigillato il risultato sul 4-2.

Torino-Bologna, le scelte: rientra Cereser, Banse titolare in attacco

Primo tempo: gol e assist per Conzato che spacca il match in 120 secondi

Secondo tempo: prima la beffa poi il colpaccio, Baldini risorge con i cambi

Rispetto alla trasferta contro il Parma disputata prima della pausa nazionali, Francesco Baldini apporta due variazioni all'undici titolare. Nel 3-4-3 (ormai collaudato dalla sfida contro i bianconeri) la prima novità riguarda i pali, dove si rivede dal primo minuto Cereser al posto di Dorigo: il portiere granata ha infatti smaltito pienamente la botta rimediata nel derby contro la Juventus e riprende il proprio posto a guidare la retroguardia composta da Gaffurini, Tonica, Carrascosa. Nessun ritocco, invece, per la cerniera di centrocampo, dove vengono confermati in blocco Ballanti e Liema Olinga al centro, con Befani ala destra e Kugyela ala sinistra. L'altro cambio rispetto alla sfida con i ducali si registra nel reparto avanzato: al centro del tridente trova spazio Banse dal 1' al posto di Falasca, assistito sulle corsie esterne da Conzato e Bonacina.Al Robaldo la sfida si alza subito su ritmi elettrici. A prendere in mano le redini del gioco è immediatamente il Toro, alzando il proprio baricentro per imporre ritmo e palleggio asfissiante. Il dominio territoriale dei granata trova il giusto premio al 20', quando il Torino sblocca l'incontro.. È 1-0 Torino. Passano appena due minuti e il Torino cala immediatamente un micidiale uno-due che stordisce il Bologna. Al 22' Bonacina inventa un assist perfetto per Conzato, che calcia a botta sicura centrando in pieno il palo a portiere battuto.. È 2-0 per Tonica e compagni che vanno a festeggiare abbracciando Mularoni in panchina. Alla mezz’ora il Toro va vicino al terzo gol. Banse conquista un calcio di punizione dal limite, prendendosi anche la responsabilità della battuta. Il numero 27 granata fa partire un destro che si spegne al lato per un soffio.Al rientro dagli spogliatoi, Baldini conferma l’undici titolare ripartendo con la stessa grinta e dinamicità del primo tempo. Il primo squillo del Toro è di Ballanti al 54’: il numero 14, servito da Conzato lascia partire il sinistro dai 25 metri che si alza troppo sopra la traversa. Dopo sessanta secondi il Toro si ripresenta nell’area rossoblù con due occasioni nitide: prima Banse chiama in causa Franceschelli con un tiro dal limite diretto sotto la traversa, deviato in corner dal portiere avversario; poi Tonica, sull’angolo successivo, sale più in alto di tutti ma il suo colpo di testa termina per un soffio fuori. Superata l'ora di gioco, la partita cambia inerzia: il Bologna alza il baricentro e aumenta la pressione nella metà campo granata. L'assedio rossoblù dà i suoi frutti al 67':, accorciando le distanze sul 2-1 e riaccendendo improvvisamente la gara. Al 71’ Baldini corre ai ripari ed opera un doppio cambio: dentro Falasca per Banse e Gatto per Befani. Dieci minuti dopo il primo squillo, la rimonta rossoblù si completa nel modo più amaro possibile per i ragazzi di Baldini. Al 74' arriva infatti la doccia gelata del 2-2:Dopo tre minuti Baldini rimette mano alla formazione: dentro Pagliano (esordio in Primavera 1) al posto di Conzato infortunato. Nemmeno il tempo di accusare il colpo del pareggio che il Torino trova subito la forza di reagire e rimettere la freccia al 79'. Ballanti punta con decisione Badori che lo stende in area: l'arbitro non ha alcun dubbio e indica immediatamente il dischetto.. 3-2 al Robaldo e ancora avanti i granata di Baldini. Appena centoventi secondi dopo il rigore di Bonacina, il Torino cala il colpo del definitivo.. Gol di rara bellezza che fissa il punteggio sul 4-2 e chiude virtualmente i conti. All’86’ Baldini inserisce altre forze fresche: dentro Nascimento al posto di Bonacina. Il Bologna attua un forcing offensivo asfissiante reso vano dall’ottima copertura della difesa granata che fissa il risultato sul 4-2 finale. Al termine dei 90’ il tecnico granata Francesco Baldini si è trattenuto affettuosamente col figlio Giovanni, centrocampista della Primavera del Bologna.

IL TABELLINO

TORINO-BOLOGNA 4-2

Marcatori: 20’ Banse (T), 22’ Conzato (T), 65’ Lo Monaco (B), 74' Lo Monaco (B), 80’ Bonacina (T), 82’ Falasca (T)

TORINO (3-4-3): Cereser; Gaffurini, Tonica, Carrascosa; Befani, Ballanti, Liema Olinga, Kugyela; Conzato (79’ Pagliano) Bonacina (86’ Nascimento), Banse (71’ Falasca). A disposizione: Dorigo, Alexandre, Tchamda, Rivas Correa, Zaghini, Ramondetti, Tomic. Allenatore: Baldini.

BOLOGNA: Franceschelli, Jaber (45’ Igbinigun), Pantaleoni, De Luca (45’ Andreotti), Lo Monaco, Badori, Lai, Tupec, Negri, Kujrakovic, Piro. A disposizione: Milan, Castaldo, Zanella, Baldini, Kusic, Krasniqi, Briguglio, Andreotti, Covolo, Casali. Allenatore: Morrone.

Ammoniti: 57’ Andreotti (B), 81’ Bonacina (T), 90’ Tupec (B)