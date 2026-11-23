Era il minuto 72 della sfida contro il Napoli. Ardian Ismajli ha chiesto il cambio ad Ignazio Abate, alzando bandiera bianca per un problema fisico e lasciando il posto a Eray Comert. Un minuto più tardi il fortino granata è capitolato: Scott McTominay dopo diversi tentativi nel corso del match ha infilato Perri con una rasoiata fulminante e ha portato in vantaggio il Napoli. Che sia una coincidenza o meno, questo aspetto evidenzia l'importanza che il numero 44 ha riconquistato all'interno della retroguardia del Toro. Dopo un inizio difficile, il centrale ha ritrovato stabilmente una maglia nell'undici di partenza dalla gara contro il Parma e Como a parte, dove tutta la difesa granata comunque è naufragata, ha fornito buone prestazioni e solidità al reparto. E nella gara dello stadio Maradona si è distinto ringhiando con tempismo e lucidità sulle folate offensive partenopee e limitando, soprattutto nel primo tempo, le possibilità della squadra di Allegri di sbloccare il match.

Si attende l'esito degli esami: il Toro spera di non perdere il suo totem Ismajli

Il difensore nato a Majance tiene in apprensione il Torino. Ignazio Abate però nelle dichiarazioni post-partita non ha mandato segnali rassicuranti: "Belghali si porta un problema al ginocchio da varie settimane e Ismajli ha avuto un problema ad un dito della mano, si tema la frattura. Farà le indagini nei prossimi giorni". Ma potrebbein merito al numero 44 granata: si sospetta infatti anche un possibile infortunio all'adduttore della coscia, che metterebbe fuori causa Ismajli per un po' di tempo. Il tecnico granata si auspica di non dover rinunciare al proprio leader difensivo e ad uno dei migliori campo della sua formazione con i partenopei. Il classe '96 ha infatti intercettato una gran quantità di palloni, permettendo al Toro di reggere, anche nei momenti di maggiore pressione della squadra di Allegri. E così l'allenatore e il gruppo granata incrociano le dita sperano: il muro Ismajli non deve crollare.