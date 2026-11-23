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Consiglio comunale

Come ogni lunedì si riunisce oggi il Consiglio Comunale di Torino. Uno dei temi caldi resta la questione infrastrutturale che riguarda da vicino il Torino Football Club. Negli ultimi mesi lo stadio "Olimpico-Grande Torino" ha fatto parlare moltissimo di sé, così come le mosse dell'attuale sindaco Stefano Lo Russo e del presidente granata Urbano Cairo. Le opposizioni incalzano: vogliono conoscere i dettagli del progetto presentato a inizio novembre dal club granata per conoscerne meglio tempistiche e coperture finanziarie. Sono stati presentati question time e interpellanze sull'argomento e la metaforica battaglia politica è ben lungi dall'essere conclusa, a maggior ragione in un momento così particolare. In primavera, infatti, la cittadinanza torinese sarà chiamata alle urne per decidere chi sarà il nuovo sindaco di Torino. Le grandi manovre sono appena iniziate e lo stadio, con tutto quello che comporta, è uno dei temi che potrebbe spostare gli equilibri. Nelle prossime pagine vi proponiamo in rapida successione la posizione di Lo Russo e la posizione di alcuni gruppi di minoranza sulle tempistiche, sulle coperture finanziarie, sulle modalità di azione di Urbano Cairo e sul progetto. Tutto questo alla vigilia di un altro Consiglio Comunale nel quale lo stadio "Olimpico-Grande Torino" sarà oggetto di discussione.

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