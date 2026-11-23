C'è un nome che stuzzica la fantasia e un reparto che, invece, continua a sollevare interrogativi. Francesco Camarda è una delle suggestioni che potrebbero accompagnare il mercato invernale del Torino: il talento del Milan cerca spazio, i granata hanno chiesto informazioni e l'ipotesi di un prestito può diventare un'occasione da valutare. Un'operazione intrigante, anche per il potenziale del ragazzo e per la conoscenza che Abate ha del suo percorso. Ma il possibile arrivo del giovane rossonero porta inevitabilmente a una riflessione più ampia: quanto ha davvero bisogno il Toro di intervenire in attacco? La risposta, guardando alle ultime settimane, sembra piuttosto evidente.

Un attacco che fatica

Camarda è la soluzione?

La squadra fatica a trovare la porta e, soprattutto, a costruire una produzione offensiva costante. Quindici gol nelle prime dodici giornate, appena uno nelle ultime tre e soli due nelle ultime quattro: numeri che fotografano un reparto in difficoltà, nel quale anche le certezze cominciano a essere poche. Adams e Simeone restano i riferimenti più affidabili, ma non possono reggere da soli il peso dell'intero attacco. Kulenovic ha mostrato qualche segnale soprattutto in termini di gol, senza però offrire garanzie da titolare; Zapata continua a fare i conti con una condizione fisica lontana da quella che lo aveva reso un centravanti dominante; Pellegri, tra infortuni e ricadute, è ormai una variabile difficilmente pronosticabile. Il risultato è un reparto numericamente fornito, ma che rischia di diventare corto proprio quando c'è bisogno di trovare gol e soluzioni alternative. E a Napoli c'è stata un'altra conferma.E allora Camarda? L'idea può avere senso, soprattutto in prospettiva, detto che sarebbe un prestito e quindi il Toro lo avrebbe con sé per pochi mesi, ma sarebbe sbagliato caricarlo di aspettative che oggi non può ancora sostenere. I suoi 119 minuti stagionali con il Milan raccontano di un ragazzo in cerca di spazio, non di un attaccante già pronto a risolvere i problemi di una squadra in difficoltà. Il Toro può certamente valutare l'opportunità, ma non deve confondere una possibile occasione di mercato con una necessità tecnica. Perché il punto non è aggiungere un altro nome alla lista dei centravanti, bensì inserire qualcuno che possa incidere davvero, con continuità e possibilmente fin da subito. Un attaccante non sistemerà tutto: non risolverà le difficoltà della manovra, non darà automaticamente maggiore qualità alla costruzione e non cancellerà le altre lacune. Ma almeno un problema potrebbe risolverlo. E oggi, per il Torino, avere qualcuno in più che sappia fare gol non è un lusso: è una necessità.