Si avvicina lunedì 14 dicembre 2026, data in cui verrà eletto il nuovo presidente della FIGC dopo mesi di dubbi e problemi che hanno portato all'attuale commissariamento che ha portato con sé anche molte polemiche. Gli attuali candidati a ricoprire questo incarico sono due: Giovanni Malagò che è già stato eletto una volta prima del passo indietro per il suo mancato precedente tesseramento e poi il suo avversario Adriano Galliani. Le società di Serie A stanno prendendo posizione e c'è chi in maniera pubblica ha già espresso la sua preferenza per uno di questi due profili.

Cairo e il Torino decisi a seguire la linea Malagò

Nelle ultime settimane il presidente del Torino, Urbano, ha ribadito a più riprese la sua intenzione di appoggiare Malagò. L'ex numero uno del CONI viene visto dal patron granata come la figura giusta per guidare il calcio italiano e anche per cercare di riportare la Nazionale del CT Roberto Mancini ai Mondiali, obiettivo già dichiarato in sede della prima elezione.la bontà del profilo relativo a Galliani, tuttavia preferendo comunque sostenere Malagò come ha spiegato: "Adriano Galliani lo conosco da 45 anni, lo stimo, è una persona capacissima. Ma io appoggio Malagò perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento: lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno, sostenuto a luglio, lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi". Il Torino sembra quindi favorire questa linea "di continuità" mantenendo Malagò al vertice della Federcalcio e non è l'unico club, tra quelli di Serie A ce ne sono infatti diversi che sostengono l'ex numero uno del CONI ma in questo non dovrebbe essere l'altra squadra piemontese del massimo campionato.

VENICE, ITALY - APRIL 12: CEO of Monza Adriano Galliani prior the Serie A match between Venezia and Monza at Stadio Pier Luigi Penzo on April 12, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

La Juventus si sposta verso il fronte Galliani: è derby anche in Federcalcio

Secondo le ultime indiscrezioni, oltre ai comitati di calciatori e allenatori, nel fronte di chi sostiene Adriano Galliani come nuovo presidente FIGC c'è pure la Juventus. Il club bianconero sarebbe infatti tra le società di Serie A che preferirebbero l'ex AD del Milan e del Monza come nuovo guida del calcio italiano. Nel caso in cui la società juventina dovesse aver deciso realmente di percorrere realmente l'opzione Galliani, partirebbe una sorta di derby con il Torino e gli altri club anche su questo tema. Assieme ai bianconeri su questo fronte sembrerebbero esserci anche le società lombarde come Inter, Milan, Como e Atalanta mentre la maggior parte degli altri 20 club di Serie A rimane (come il Toro) sulla preferenza per Malagò. Se la Lombardia è quasi tutta unita con le proprie squadre, lo stesso non si può dire del Piemonte visto questo derby tra Torino e Juventus che resiste anche sui tavoli della FIGC. Restano quindi ancora poche settimane prima di conoscere quale sarà l'esito delle elezioni e chi tra questi due candidati verrà nominato definitivamente. Sarà un passaggio chiave per il calcio italiano, anche per comprendere quale futuro avranno molte questioni come gli stadi per Euro 2032 e molti rapporti decisionali di lavoro tra le varie società e i vertici della Federcalcio, una volta che tutto sarà definito.