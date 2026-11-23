Parlare di Toro è un esercizio sempre più banale, ma al tempo stesso sempre più difficile. Se da un lato, infatti, i risultati sono ciclicamente talmente uguali a sé stessi da essere noiosamente prevedibili, dall'altro è estremamente complicato fare analisi sensate, originali ed intelligenti senza dire quanto è già stato detto e ridetto in passato. E allora commentare la sconfitta di misura a Napoli senza cadere nel qualunquismo, nel disfattismo o, peggio ancora, nel cinico pessimismo è davvero uno sforzo degno di una volontà ferrea di alfieriana memoria... Quante sconfitte con uno scarto minimo abbiamo visto negli ultimi anni contro squadre più forti di noi sulla carta? Tantissime. E qual è stata la tipica reazione che abbiamo avuto in tutti questi casi? Semplice. Alcuni di noi hanno sempre visto il bicchiere mezzo pieno ("perdere così di poco significa che il gap dai top team si sta riducendo"), mentre altri il bicchiere mezzo vuoto ("ce la giochiamo per un po', ma appena gli altri alzano la qualità, in un modo o nell'altro ci fregano").

Così va il mondo. Solo Abate nel post partita è riuscito a dire due concetti che sintetizzano la visione del bicchiere mezzo pieno con quella del bicchiere mezzo vuoto, un virtuosismo non da poco! E lo ha fatto riconoscendo che a noi manca qualità, ma che per lunga parte della gara siamo stati in partita. Povero Abate. Ci crede, si sbatte, vuole portare quella mentalità che ha imparato a conoscere da giocatore in tanti anni di Milan, quando il Milan era (forse) ancora il Milan con la M maiuscola, ma è un'impresa quasi impossibile farlo al Torino FC perché il substrato di questa società è refrattario ad ogni mentalità vincente. Qua si tira a campare e per un mister o per un ds, cambiare questo status quo sarebbe possibile solo se il primo a crederci veramente e a volerlo imporre dell'alto fosse il presidente Cairo. Invece Abate si ritrova come un contabile che fa i calcoli mille volte sperando che il risultato sia quello voluto, senza accorgersi che qualunque somma non può essere differente se gli addendi sono sempre gli stessi.

Quello che vorrebbe Abate è un concetto tanto semplice quanto impossibile o, almeno, ragionevolmente improbabile qui al Toro: che tutti i suoi giocatori rendessero al di sopra delle proprie possibilità. Solo così una squadra mediocre come la nostra potrebbe ambire ad un piazzamento europeo. Fatto 100 il potenziale della nostra rosa, solo se tutti si avvicinassero o, ancora meglio, andassero oltre questo livello 100 allora il Torino potrebbe essere una vera sorpresa in campionato. Questo sta facendo, ad esempio, la Lazio di Gattuso che in questa parte iniziale del campionato sta viaggiando ad un ritmo folle grazie al contributo straordinario di una buona parte dei giocatori di una rosa non certo accreditata per dominare la serie A. Per usare un gioco di parole si potrebbe dire che la rosa biancoceleste è una "rosa senza spine" dove sembra che in questo momento esistano solo "petali morbidi e profumati" e "nessun gambo fastidiosamente pieno di spine". Il calendario ha voluto che sia proprio la squadra del contestatissimo presidente Lotito la prossima avversaria della squadra del contestatissimo presidente Cairo.

L'ottimista che è in me direbbe che per la legge dei grandi numeri prima o poi la Lazio dovrà perdere una partita e che ciò potrebbe avvenire a Torino sabato prossimo. Il realista che sta dietro l'ottimista che c'è in me invece gli batte sulla spalle e gli dice: "ce lo ripetiamo tutte le volte, ma cose così non succedono praticamente mai, quindi, cosa pensi che accadrà?". Perché in fondo è tutto qui: da un lato c'è un Gattuso che chiede a Frattesi, a Isaksen, a Noslin o a Tavares la qualità di cui dispongono e questi gliela stanno dando tutta, dall'altro c'è Abate che chiede a Simeone, a Vlasic o ad Aboukhlal la qualità di cui dispongono e questi non gliela stanno dando. Oppure non ne hanno a sufficienza. Tutto molto semplice e lineare. La qualità dovrebbe arrivare dal mercato perché il ds dovrebbe aver ascoltato le richieste del mister e ottenuto dal presidente il budget sufficiente per reperire quanto di meglio si può trovare. Indovinate però in quale punto del processo sopra esposto il meccanismo si inceppa? Vedremo allora se fra una settimana ci ritroveremo a fare l'ennesima analisi "sensata" per spiegare ancora una volta perché per un solo soldo ancora una volta non abbiamo fatto una lira...