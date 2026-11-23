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Dal "Torino operaio" di Napoli alla "minestra riscaldata" di Petrachi, dalla "frustrazione" per lo stadio alla supplica per il futuro del Torino: Silvia Vada, giornalista e scrittrice granata, torna a parlare della sua fede più profonda. Lo fa in esclusiva su Toro News dopo la sconfitta della squadra di Ignazio Abate contro il Napoli. Il momento è delicato e non soltanto sul fronte campo. Tengono banco anche la questione stadio e le parole di Cairo sulla sua uscita di scena. E Silvia Vada, volto celebre del tifo granata, dice: "Oggi non grido Cairo vattene ma supplico qualcuno di comprarci e vi spiego il perché..."

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