Dodici mesi dopo, il Torino si ritrova intrappolato in un curioso paradosso statistico che divide i giudizi tra l'apprezzamento per la proposta di gioco e la preoccupazione per una classifica che inesorabilmente ancora non decolla. Al giro di boa della dodicesima giornata di Serie A, la squadra guidata da Ignazio Abate vanta infatti esattamente gli stessi 14 punti conquistati un anno fa sotto la gestione di Marco Baroni, occupando un anonimo tredicesimo posto che impone di guardarsi anche alle spalle. Eppure i parametri tecnici raccontano una squadra più propositiva e solida rispetto alla scorsa stagione: l'attacco ha già messo a segno 15 reti contro le 11 di dodici mesi fa, mentre la difesa ne ha incassate 18 a fronte delle 21 subite nello stesso arco temporale (pur considerando le pesanti sconfitte dell'autunno precedente contro Inter e Como).

Il paradosso del Torino: più gioco e più gol ma stessi punti di Baroni

A frenare la corsa dei granata — capaci ad ottobre di centrare un filotto di tre vittorie consecutive contro Udinese, Parma e Monza atteso da oltre sette anni — è stato il drastico calo di rendimento accusato nell'ultimo mese, con un solo punto raccolto nelle ultime quattro partite (il pari interno in rimonta subito dal Lecce) e zero reti segnate nelle ultime tre uscite. Il tallone d'Achille resta il rendimento negli scontri diretti contro le squadre che occupano la parte sinistra della classifica: in sei incroci sono arrivate cinque sconfitte (contro Milan, Roma, Como, Frosinone e Napoli) e un solo pareggio contro il Bologna, a conferma di una difficoltà cronica nel concretizzare le occasioni negli ultimi venticinque metri.

Allarme in casa Toro, ci vuole una scossa: ci saranno Lazio, Genoa, Inter e Cagliari

Per questo motivo la ripresa odierna degli allenamenti al Filadelfia coincide con un confronto costruttivo voluto dal tecnico granata per cercare di scuotere l'ambiente dopo i primi cori di contestazione arrivati dal settore ospiti del Maradona dopo la debacle in terra partenopea. L'allenatore chiede ai suoi un salto di maturità mentale e maggiore cattiveria. Inoltre, la prossima sfida darà il via ad un ciclo di ferro fino a Natale che vedrà i granata affrontare nell'ordine: la Lazio di Gattuso capolista all'Olimpico Grande Torino, la doppia insidiosa trasferta sui campi di Genoa e Inter ed infine i granata ospiteranno il Cagliari in casa.