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IL WEEKEND

Torna ad essere completo il weekend del settore giovanile maschile granata con tutte e quattro le formazioni che sono scese in campo. Solo una, però, è riuscita a vincere. La domenica al Robaldo si è aperta con l'Under 18 che ha solo sfiorato il colpaccio. I ragazzi di Leardi sono comunque riusciti a portare a casa un pareggio. L'unica in trasferta è stata l'Under 17 che si è dovuta inchinare di fronte a un Parma decisamente più pronto. Luci e ombre per quanto riguarda il bienno dei giovanissimi, entrambe le squadre hanno ospitato la Carrarese al Robaldo. L'Under 16 è riuscita a ribaltare una partita pazza facendo 4-4 e limitando i danni. I più piccoli, invece, tornano a vincere dopo un periodo difficile e portano quella che è l'unica vittoria della settimana.

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