"Crisi Toro, confronto al Fila. Oggi la ripresa: Abate pretende più qualità nella manovra offensiva. Perri: 'Dobbiamo continuare a credere nel lavoro che facciamo'". L'edizione odierna di Tuttosport apre le pagine dedicate al mondo granata analizzando il momento complicato della squadra, capace di raccogliere appena un punto nelle ultime quattro giornate con un solo gol segnato e sette subiti prima del tour de force contro Lazio, Genoa e Inter. Il quotidiano racconta il clima di riflessione alla vigilia della ripresa degli allenamenti, dove Ignazio Abate guiderà un confronto costruttivo con lo spogliatoio per chiedere maggiore cattiveria negli ultimi 30 metri e rialzare una squadra finita sotto i cori di contestazione dei tifosi al Maradona: "Dopo l'invito all'unità e alla positività lanciato da Lucas Perri — protagonista di nove parate decisive a Napoli — il tecnico granata interverrà oggi per correggere un'involuzione preoccupante nella produzione offensiva, emersa nei 23 tiri subiti al Maradona contro gli 11 effettuati e nelle zero reti segnate nelle ultime tre partite. In taglio basso si chiarisce invece il giallo legato a Ricardo Rodriguez: lo svizzero non è stato convocato per Napoli per scelta punitiva della società dopo aver scelto di rispondere alla chiamata della nazionale (toccando le 150 presenze contro la Scozia) anziché completare il recupero al Filadelfia come concordato. Scontata l'esclusione, dovrebbe tornare a disposizione contro la Lazio. Spazio anche alla cronaca extra-campo per gli scontri sull'A1 nei pressi di Firenze tra tifosi granata di ritorno da Napoli e ultras della Roma".

Nella pagina successiva, i riflettori si accendono sull'allarme infermeria in vista della sfida interna contro la capolista: "Ismajli, l'infortunio è doppio: si teme una lesione muscolare oltre alla frattura di un dito. Accertamenti anche per Belghali. Il difensore albanese, uscito al 27' della ripresa al Maradona subito prima del gol di McTominay, si sottoporrà stamattina agli esami per valutare il problema all'adduttore sinistro che rischia di costargli uno stop di diverse settimane. Da monitorare anche le condizioni dell'esterno algerino, fermato nuovamente dall'infiammazione al ginocchio destro, mentre Biraghi è indietro di condizione e Fortini ha bisogno di mettere minutaggio nelle gambe". Infine, un breve focus sul settore giovanile granata impegnato oggi in campionato: "Primavera: Toro, col Bologna test per la difesa. Alle 17 i ragazzi di Baldini, terzultimi e privi del capitano Perciun, affrontano al Robaldo gli emiliani che vantano il miglior attacco del torneo con 24 reti".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.