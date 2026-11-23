La mancata convocazione di Ricardo Rodriguez per la trasferta del Maradona non è stata dettata da un intoppo fisico, bensì da una precisa scelta punitiva del Torino per ristabilire le gerarchie interne e ribadire che il bene collettivo prevale su qualsiasi traguardo individuale. Il retroscena, emerso dopo la sconfitta contro il Napoli, affonda le radici nella recente sosta per le Nazionali: reduce da una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra patita un mese fa, l'ex capitano granata — richiamato a settembre da svincolato per completare l'organico dopo l'esperienza al Betis Siviglia — aveva concordato con il club di restare al Filadelfia per lavorare con lo staff medico e recuperare la migliore condizione.

Il caso Rodriguez: dalle 150 presenze con la Svizzera alla sanzione del Toro

Come riportato da Tuttosport e La Stampa, Rodriguez ha invece disatteso gli accordi, preferendo rispondere alla convocazione della Svizzera pur di inseguire il prestigioso traguardo personale delle 150 presenze in nazionale: dopo essere subentrato per appena 22 secondi nel recupero contro la Slovenia venerdì 13 novembre (sollevando non poche polemiche in patria), il trentaquattrenne ha tagliato il record lunedì scorso nella sfida contro la Scozia. Una gestione che ha irritato non poco la dirigenza granata, portando ad un confronto diretto con il direttore sportivo Gianluca Petrachi e alla decisione di escluderlo dalla lista dei convocati per Napoli: un segnale forte allo spogliatoio per evitare pericolosi strappi interni, soprattutto da parte di uno dei senatori.

Ora Abate ha bisogno dello svizzera: Rodriguez il favorito contro la Lazio

Lo stesso Ignazio Abate, nel post-partita del Maradona, aveva lasciato intendere la natura societaria del provvedimento: "Non ho potere decisionale". Ora, però, scontata la sanzione disciplinare e compreso il messaggio dei vertici del club, l'ex Milan torna al centro delle rotazioni del tecnico granata: con il doppio infortunio accusato da Ardian Ismajli (frattura a un dito e soprattutto un problema agli adduttori della coscia sinistra) e le condizioni non ottimali di Biraghi (vista la sua lunga assenza dal rettangolo verde), la duttilità dello svizzero diventerà immediatamente preziosa nella ripresa degli allenamenti al Filadelfia in vista della sfida interna di sabato contro la Lazio capolista.