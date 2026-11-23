Da Ljajić a Belotti: i ricordi del trequartista sugli anni in granata. Il suo è un racconto pieno di amore per il Toro
Un racconto pieno di amore per il Toro, per la sua storia, per la sua gente e per i suoi ex compagni di squadra. Si potrebbe sintetizzare così l'intervista di Iago Falque a Offsiders podcast. "Il Torino ti trasmette un'energia particolare, una società grande, una società con tanta storia, una città importante in Italia - evidenzia l'ex trequartista spagnolo, 108 gare e 32 gol con il Torino, 177 partite e 88 gol in Serie A -. Il Torino è stato molto grande e ora si sta ristrutturando con un progetto ambizioso".
Ljajić, Belotti... Quanti ricordi granata per IagoTanti incontri speciali ai tempi del Torino. Uno su tutti, quello con Adam Ljajić: "Giocatore serbo dal talento incredibile". E poi Andrea Belotti: "26 gol in una sola stagione, in quel momento era davvero formidabile". E ancora: "Furono tre anni molto positivi: 12 gol nella prima stagione, 14 nella seconda, 6 nella terza. Sono il terzo giocatore spagnolo per gol nella storia della Serie A dietro a leggende come Callejon e Luis Suarez. La mia idea era di provare a superare Callejon, non è stato possibile".
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