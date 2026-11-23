Dopo la vittoria sul Bologna, il tecnico granata Francesco Baldini è intervenuto ai microfoni di Toro News per commentare i temi della gara. Di seguito le sue parole sulla prestazione contro i felsinei, dopo il 4-2 ottenuto al Robaldo.

Cosa le è piaciuto di più e cosa di meno oggi? “Mi è piaciuto di meno il fatto che prendiamo gol ed inizia ad essere un incubo, ma ciò che mi piace dei ragazzi è lo spirito che hanno nonostante gli errori. Io ve li farei vedere durante la settimana, hanno uno spirito importante. Abbiamo in questo momento due centrocampisti soli perché Luongo è squalificato, Ferraris infortunato. Sotto quel punto di vista a metà campo sono condizionato: Scacchi anche è infortunato, Scibilia ha la febbre. A centrocampo siamo pochi. Oggi è entrato Pagliano molto bene: non ha fatto neanche un allenamento con noi, ma è un ragazzo che mi sono scelto dall'Under 18 e sono contento di averlo inserito. Mi è piaciuto lo spirito, gli errori poi li correggeremo durante la settimana".

Come sta Ferraris? Ormai è assente da tempo. "Ha problemi alla schiena, non riesce a farseli passare, ha un edema. Abbiamo provato a coinvolgerlo perché non abbiamo centrocampisti, ma non ce la fa ancora e quindi sotto quel punto di vista lì a centrocampo sono condizionato".

Quanto vede Befani nel ruolo di quinto come lo sta provando. A destra c'è solo Gatto, che è più difensivo però... "Gatto e Befani sono due buone alternative sulla destra, a sinistra ne abbiamo meno. Quella di Kugyela è solo Rivas che però è più un esterno alto che un quinto. Befani ha fatto l'anno scorso il quinto nella stagione con il Frosinone, ha margini di miglioramento. Lui è come Zaia, un lavoratore incredibile, ne vorrei 20 così. Ha una voglia di migliorarsi incredibile. Sta arrivando, e sicuramente è uno dei quei ragazzi che si può dire che farà il giocatore. Sono molto contento anche per Falasca, per lui il gol è un po' un incubo e quindi quando lo fa spero sempre che lo aiuti a sbloccarsi"

Chiede di più a Falasca, al di là del gol? "Falasca deve un attimo tranquillizzarsi e sono a sua completa disposizione. E' un ragazzo che si ferma tutti i giorni con voglia di lavorare. Deve vivere in maniera più serena la cosa del gol, lo cerca in maniera ossessiva anche quando non arriva. Gli ultimi due gol li ha fatti entrando dalla panchina, non è una coincidenza perché è come se sentisse meno le responsabilità e noi allenatori dobbiamo capire anche questo aspetto. Ognuno ha il suo tempo, ma questo non vuol dire che starà in panchina, ma deve ragionare anche lui su questa cosa qui"

Conzato continua a stupire ed è capocannoniere in Primavera 1. Cosa può dirci su di lui che non sappiamo? “Mi fa sempre molto piacere parlare di lui, ci ho lavorato tanto. Quando il direttore Ludergnani mi ha chiesto cosa pensavo del suo futuro dopo la scorsa stagione, gli ho detto che bisognava riandarlo a prendere a Vicenza (era terminato il prestito biennale con diritto di riscatto, ndr). Sono molto felice che abbia preso la strada giusta, mi ricordo i primi giorni di ritiro che ci ho litigato. Mi piace questo Conzato, mi piace quello che sta raccogliendo e sta diventando, ma perché è a disposizione della squadra, non risparmia mai una corsa all'indietro, come Sandrucci un anno fa. Quando vedo che un ragazzo che capisce perché intervengo, mi dà molta soddisfazione. Nel finale è uscito per crampi, nulla di preoccupante. Bonacina come lui".

Banse prima da titolare nell'ultimo mese. Come le è sembrato? “Il gol che più dà soddisfazione è il suo, lo avevamo studiato durante la settimana. Volevo mettere tre giocatori veloci con il Bologna, da lì anche la scelta di Bonacina. Avevamo preparato così la partita con Bonacina che veniva fuori e che imposta su Banse, anche se poi il passaggio decisivo è stato fatto da Conzato. Loro tre sono giocatori che se ricevono palla nello spazio fanno la differenza. Sanno fare male".

Anche il secondo gol è stato preparato? Befani è corso ad abbracciare Mularoni... "Per me è davvero bello allenare questi ragazzi, fanno quello su cui lavoriamo. Rispondo così. A un allenatore dà soddisfazione vedere il lavoro in settimana riportato sul campo".