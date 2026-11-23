La sfida tra ex Torino ha avuto un solo vincitore: Ivan Juric. Clamoroso trionfo del Monza sulla Fiorentina: è finita 3 a 0 una partita a senso unico dominata in lungo e in largo dai brianzoli. A cavallo tra i due tempi Gustavo Varela ha confermato di essere uno degli attaccanti più forti di questo campionato siglando una doppietta. Il terzo gol ha portato la firma di Jay Robinson. I tre punti conquistati permettono al Monza di mettere la freccia sulla Fiorentina: 10 punti contro i 9 della viola. Il Monza si è così portato a meno 4 dal Torino. Per Vanoli ore di riflessione: la sconfitta di Monza è stata troppo brutta e pesante per essere accettata.