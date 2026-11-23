Toro, ti ricordi di Ange N’Guessan? Qualcuno forse sì, soprattutto chi seguiva da vicino la Primavera granata. Altri potrebbero aver perso le sue tracce dopo le esperienze lontano da Torino. Eppure oggi il difensore francese è arrivato a giocarsi la Champions League. Una bella scalata, soprattutto pensando a dove si trovava soltanto qualche stagione fa: nel vivaio del Torino, con la prospettiva di provare a conquistarsi un posto tra i grandi senza però riuscire a compiere quel passo. Arrivato dal Lens nel gennaio 2022, N’Guessan ha vissuto in granata gli anni della formazione, prima di cominciare un percorso fatto di prestiti e nuove opportunità. La Ternana e poi lo sloveno NK Bravo sono state tappe di passaggio; la svolta è arrivata con lo Slovan Liberec, in Repubblica Ceca. Qui il difensore classe 2003 ha trovato finalmente continuità, fiducia e soprattutto spazio per dimostrare il proprio valore. Tanto da convincere il club a trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo.

Il salto con lo Slovan Liberec, poi...

Toro, potevi puntarci?

A Liberec N’Guessan ha cominciato a fare sul serio. Nella stagione 2025/26 ha collezionato 28 presenze in campionato: non più un giovane da aspettare, ma un elemento importante della squadra. La fisicità, la capacità di reggere i duelli e una crescente sicurezza nella gestione del pallone gli hanno permesso di attirare attenzioni più importanti. E così, nell'estate 2026, è arrivata la chiamata dello Slavia Praga, che lo ha pagato circa 6 milioni di euro (150 milioni di corone ceche), l'acquisto più oneroso nella storia del club. Un altro salto, forse quello decisivo: lasciare una realtà che gli aveva dato fiducia per approdare in una delle squadre più ambiziose del calcio ceco, abituata a frequentare le competizioni europee. Il passaggio alla Champions League è diventato così il punto più alto, almeno finora, di un percorso costruito lontano dai riflettori italiani.

Oggi N’Guessan può dire di aver raggiunto un palcoscenico che, quando vestiva la maglia granata, sembrava distante. Con lo Slavia ha già raccolto le prime presenze in campionato (10) e in Champions (3) e sta cercando di ritagliarsi un ruolo sempre più importante anche in campionato. La strada per diventare un titolare inamovibile è ancora lunga, ma il salto compiuto è sotto gli occhi di tutti. E allora, dalle parti del Filadelfia, un pensiero potrebbe anche affiorare: il Torino ha lasciato andare un ragazzo che oggi si misura con il meglio del calcio europeo. Certo, nessuno può sapere se a N’Guessan sarebbe bastato restare in granata per arrivare allo stesso traguardo. Ma tra i prestiti, la crescita in Repubblica Ceca e la chiamata dello Slavia, il francese ha dimostrato di avere qualità e ambizione. E forse il Toro, guardandolo oggi in Champions, un po’ le mani se le mangia.