Come stanno Rafik Belghali e Ardian Ismajli dopo l'uscita dal campo contro il Napoli? Per quanto riguarda Ismajili, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli esami avrebbero evidenziato una distrazione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra, oltre che di una frattura alla mano destra per cui si dovrà operare. Il difensore granata sarà costretto quindi a saltare le prossime partite, dovrebbe rimanere fuori con Lazio, Genoa e Inter. Meno preoccupante il discorso per Belghali, il quale aveva già lasciato il ritiro della Nazionale algerina per un problema al ginocchio. Si tratta di un'infiammazione che dovrà essere gestita e per cui è difficile ipotizzare l'entità del problema. Bisognerà riaggiornarsi nei prossimi giorni.