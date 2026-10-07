Silvio Baldini a tutto tondo a Sky Sport 24. La sua Under 21 ha compiuto l'impresa qualificandosi alla prossima rassegna europea dopo le due preziose vittorie di questa sosta. Come da tradizione non le ha mandate a dire: "Quando sono rientrato dalle due partite con la Nazionale maggiore, il martedì pensavo che mi arrivasse una mail per farmi i complimenti. Invece era la Procura Federale che voleva sentirmi: volevano sapere chi fossero i lestofanti a cui ho fatto riferimento. Io non voglio insistere su certe polemiche, a volte non approfondisco più di tanto. Non voglio andare oltre, per non avere altri tipi di problemi, però io gli risposi che li conosceva e lui sì. Gli dissi che doveva cercare dove le spese erano superiori alle entrate: lì erano i lestofanti. Il mio amico Pino Vitale, ex dirigente dell’Empoli soleva dire che nel calcio quello che c’ha la rogna è il meno peggio, vi dà un po' la fotografia di com’è questo mondo. Io faccio certi discorsi, poi però penso solo a voler stare con i giovani e pensare al calcio. Vorrei un attimo isolarmi da queste vicende e considerazioni".

"Mi ha lasciato i giovani più importanti"

"Non abbiamo dirigenti all'altezza"

Infine, un ultimo passaggio sull'utilizzo dei giovani calciatori nel nostro calcio. "A