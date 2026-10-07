Dopo la gara contro la Polonia si è conclusa la sosta di Pietro Comuzzo, ecco il resoconto
"Il calcio mi piace, meno quando mi contestano", le parole di Cairo fanno discutere (VIDEO)
Nell’Italia Under 21 di Silvio Baldini c’erano tra i convocati anche tre granata, tra questi Pietro Comuzzo. Gli azzurrini hanno affrontato due partite di qualificazione agli Europei 2027 contro Armenia e Polonia. Cos’ha fatto il centrale granata in queste partite, com’è andata la sosta di Comuzzo?
Come torna Comuzzo a Torino?La risposta alla domanda è una sola. Comuzzo torna a Torino in grande forma fisica e mentale. L’Under 21 ha vinto nel recupero in Armenia in una partita che sembrava stregata e ha poi dilagato sulla Polonia a Pescara questo lunedì, 5 ottobre. Due vittorie che sanno quasi di impresa a inizio sosta con sole due partite rimaste e tre punti da recuperare ai polacchi tanti avrebbero detto che gli azzurrini sarebbero passati dai play-off prima degli Europei. Così non è stato. E Comuzzo in questa semi-impresa ne è protagonista assoluto.
Le due partite di ComuzzoComuzzo ha giocato 180 minuti su 180. Due titolarità su due e non è mai uscito. Nella prima partita contro l’Armenia il centrale 2005 ha offerto una solida prestazione difensiva e anche in impostazione, ma ha sorpreso offensivamente dove ha colpito una traversa su colpo di testa e ha servito l’assist decisivo per il gol di Cisse. Contro la Polonia cambia la storia: l’Italia doveva vincere ma doveva anche impegnarsi difensivamente di più che contro l’Armenia. Comuzzo in campo ha risposto presente aiutando a mantenere la porta inviolata fino al 4-0 quando gli azzurrini si sono concessi un paio di distrazioni, arrivando lo stesso al risultato e alla qualificazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti