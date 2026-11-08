Il pesante 3-0 subito all’Olimpico contro la Roma ha fatto traboccare il vaso in casa Sassuolo. La quinta sconfitta potrebbe costare caro ad Alberto Aquilani, il cui destino sulla panchina neroverde sembra ormai definitivamente segnato. La crisi di risultati ha spinto la dirigenza ad accelerare le riflessioni e la decisione ufficiale sull'esonero del tecnico è attesa già nel corso della giornata.

Sassuolo, svolta imminente: esonero per Aquilani, corsa a due D'Aversa-Montella

La prestazione contro la squadra di Gasperini ha confermato le fragilità tattiche e mentali di un gruppo in estrema difficoltà. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, la ricerca del successore è entrata nel vivo e la corsa per succedere ad Aquilani sulla panchina neroverde sembra essere ristretta a due nomi: Roberto D'Aversa e Vincenzo Montella. Entrambi gli allenatore erano presenti ieri in tribuna allo stadio Olimpico per assistere dal vivo alla gara fra i neroverdi e i giallorossi. Le prossime ore saranno decisive: la dirigenza scioglierà i riserve e sceglierà a chi affidare la guida tecnica per dare la scossa in vista della sosta Nazionali di novembre.