L'1-1 maturato tra il Torino di Abate e il Lecce di Di Francesco ha lasciato l'amaro in bocca anche ai giocatori in campo. Il match ha portato con sé qualche rimpianto per l'occasione sfumata , ma anche di certezze su cui continuare a costruire il prosieguo della stagione. A farsi portavoce del sentimento dello spogliatoio granata al termine della sfida è stato Giovanni Simeone. L'attaccante ha affidato al proprio profilo Instagram la sua riflessione post-partita, accompagnata da una foto che lo ritrae sul campo dopo aver siglato il gol del 1-0: "Avremmo voluto regalare questa vittoria ai nostri tifosi, ma la squadra ha dato tutto. Continueremo a lavorare sodo. Forza Toro!".

Torino, l’amarezza di Simeone: "Dato tutto, ma volevamo vincere per voi"

Le dichiarazioni di Simeone sono lo specchio dell'atmosfera che si respira in casa granata. Lo stesso numero 18 ai microfoni dei giornalisti nel post partita della gara ha espresso tutto il suo rammarico per i due punti persi e l'atteggiamento della squadra: "Eravamo carichi per vincere, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo subito il pari. Rimane il dispiacere di non aver giocato veloce, ma non è per una questione fisica: tenevamo tanto la palla, abbiamo creato poco. Dobbiamo creare qualcosa in più". Ora l'attenzione si sposta sull'imminente sosta per le Nazionali, fondamentale per ricaricare le batterie e riordinare le idee. La pausa permetterà ad Abate e alla squadra di recuperare energie preziose per gli ultimi match del 2026. Alla ripresa del campionato, infatti, il Torino sarà subito chiamato sul campo ostico del Napoli: un banco di prova importante per misurare le vere ambizioni di Simeone e compagni.