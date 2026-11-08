Il tecnico granata ha presenziato alla cerimonia sulla tribuna coperta dell'impianto
Ferrini, un uomo d'oro (VIDEO)
La tribuna coperta dello stadio Filadelfia ha ospitato una messa in ricordo di Giorgio Ferrini. Il Toro ha ricordato il capitano dei capitani in occasione dei cinquant'anni della sua scomparsa. Sulle tribune dello storico impianto presente anche Ignazio Abate assieme a Emiliano Moretti, Alessandro Gazzi e Alberto Barile. A celebrare la messa è stato don Gianluca Carrega, presenti alla cerimonia anche Amos e Cristiana, i figli del capitano dei capitani.
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