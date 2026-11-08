Fiorentina e Juventus hanno regalato spunti e gol. Tanto amarcord granata nella sfida del "Franchi" a partire dal tecnico viola Paolo Vanoli. Ma la nostalgia è cresciuta anche per i due marcatori del secondo tempo: Njie per la Fiorentina al 54' per il momentaneo 2 a 1 della Viola e Bremer per la Juventus al 66' per il definitivo 2 a 2. Nel primo tempo erano invece andati in gol Mateo Pellegrino dopo 4 minuti e Nick Woltemade al 32'. La gara del "Franchi" è andata in archivio sul 2 a 2 e così la Juventus è salita a 18 punti, a più 4 sul Torino. La Fiorentina resta invece lontana: 9 punti, meno 5 dai granata di Abate.