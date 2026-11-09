L'ex centrocampista del Torino si sta ritagliando un ruolo di spicco nel Racing: si è trasferito in prestito dal Cagliari
La battaglia di Santiago (VIDEO)
Uno dei molti giocatori che il Torino non ha riscattato nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, è Matteo Prati. Il mediano classe 2003 è infatti tornato al Cagliari lo scorso 1 luglio, in seguito alla mancata permanenza all'ombra della Mole. Anche in Sardegna però non è stato confermato dal tecnico rossoblù, Fabio Pisacane. Nel corso del mercato estivo Prati è infatti finito nuovamente in prestito ma cambiando paese: si è trasferito in Spagna dove sta giocando con la maglia del Racing, club neopromosso nel massimo campionato iberico.
Che numeri per Prati in Spagna: l'ex Toro si dimostra un elemento prezioso al RacingNel campionato spagnolo, Prati ha fin qui raccolto 9 presenze totali. Dopo un anno a metà tra Cagliari e Torino il classe 2003 ha scelto di continuare la sua carriera in Spagna dove è stato, fin qui, protagonista di un percorso in crescendo. All'inizio lo spazio per lui era ridotto e per le prime giornate non giocava delle partite intere ma solamente alcuni spezzoni. A partire dalla sesta giornata però Prati ha potuto mantenere alto il suo minutaggio con ben 4 partite da 90 minuti e una da 87. Con questa grande fiducia trasmessa dal suo allenatore, l'ex mediano del Toro ha potuto mostrare le sue qualità difensive e anche di corsa con il pallone tra i piedi. C'è infatti un dato che mette in risalto tutte le sue doti: Prati è nel 91° percentile tra i pari ruolo di tutto il campionato spagnolo per capacità di progressione con il pallone in tutta la Liga. Alle sue spalle si posizionano nomi importanti come Fornals del Betis e Hjulmand (ex Lecce) che milita nell'Atletico Madrid. Il centrocampista azzurro si colloca sul gradino più basso del podio con i soli Bernal (99) del Barcellona e Bellingham (98) del Real Madrid davanti a lui.
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