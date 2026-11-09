Uno dei molti giocatori che il Torino non ha riscattato nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, è Matteo Prati. Il mediano classe 2003 è infatti tornato al Cagliari lo scorso 1 luglio, in seguito alla mancata permanenza all'ombra della Mole. Anche in Sardegna però non è stato confermato dal tecnico rossoblù, Fabio Pisacane. Nel corso del mercato estivo Prati è infatti finito nuovamente in prestito ma cambiando paese: si è trasferito in Spagna dove sta giocando con la maglia del Racing, club neopromosso nel massimo campionato iberico.

SANTANDER, SPAIN - NOVEMBER 01: Kylian Mbappe of Real Madrid is challenged by Matteo Prati of Real Racing Club during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Real Racing Club de Santander and Real Madrid at Estadio El Sardinero on November 01, 2026 in Santander, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Che numeri per Prati in Spagna: l'ex Toro si dimostra un elemento prezioso al Racing

Nel campionato spagnolo, Prati ha fin qui raccolto 9 presenze totali. Dopo un anno a metà tra Cagliari e Torino il classe 2003 ha scelto di continuare la sua carriera in Spagna dove è stato, fin qui, protagonista di un percorso in crescendo. All'inizio lo spazio per lui era ridotto e per le prime giornate non giocava delle partite intere ma solamente alcuni spezzoni. A partire dalla sesta giornata però Prati ha potuto mantenere alto il suo minutaggio con ben 4 partite da 90 minuti e una da 87. Con questa grande fiducia trasmessa dal suo allenatore, l'ex mediano del Toro ha potuto mostrare le sue qualità difensive e anche di corsa con il pallone tra i piedi. C'è infatti un dato che mette in risalto tutte le sue doti: Prati è nel 91° percentile tra i pari ruolo di tutto il campionato spagnolo per capacità di progressione con il pallone in tutta la Liga. Alle sue spalle si posizionano nomi importanti comedel Betis e(ex Lecce) che milita nell'Atletico Madrid. Il centrocampista azzurro si colloca sul gradino più basso del podio con i soli(99) del Barcellona e(98) del Real Madrid davanti a lui.