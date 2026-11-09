Con la fine dell'ultimo turno pre sosta arriva un altro ribaltone nel campionato di Serie A. Il Sassuolo infatti ha esonerato Alberto Aquilani, alla prima esperienza in assoluto nella massima categoria. Fatale la sconfitta pesante maturata all'Olimpico di Roma contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Nonostante il buon inizio di stagione e una vittoria prestigiosa allo scadere contro la Juventus la squadra neroverde è incappata in una striscia di risultati negativi: sette gare senza vittorie, sei sconfitte e un pareggio. È la sesta panchina che salta in questo scorcio di stagione. Scalpita ora D'Aversa, che potrebbe essere il sostituto dell'ex centrocampista di Roma e Milan. Ironia della sorte, Aquilani era stato discusso in ottica Torino una volta finito il campionato come successore proprio di D'Aversa, che era subentrato a Baroni dopo la disfatta di Marassi contro il Genoa per 3-0.

BERGAMO, ITALY - AUGUST 23: Alberto Aquilani, Head Coach of Sassuolo, reacts after the Serie A match between Atalanta BC and US Sassuolo at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on August 23, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il comunicato del Sassuolo

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".