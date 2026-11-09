Il 30 giugno 2026 le strade di Valentino Lazaro e del Torino si sono definitivamente separate. Nessun rinnovo di contratto, nessuna ipotesi di prolungamento: la permanenza all'ombra della Mole è durata per ben quattro stagioni, due agli ordini di Ivan Juric, poi una con Paolo Vanoli e infine quella con Baroni e poi D'Aversa. Il bilancio con la casacca del Torino è di 0 gol e 16 assist tra tutte le competizioni. Era arrivato sotto precisa richiesta del tecnico croato per svoltare sulle fasce, ma alla fine il suo apporto è stato davvero minimo. Ora è in Arabia, precisamente all'Al-Ain, precisamente negli Emirati Arabi Uniti.

Come sta andando la sua esperienza

Dall'Europa alle mete dorate a tinte arabe: a trent'anni Lazaro ha deciso di accettare la corte dell'Oriente, una meta molto ambita dai giocatori che si avviano verso la fase finale della carriera. Fino a questo momento ha collezionato 14 presenze tra tutte le competizioni, 1 gol e 0 assist. E come sta andando la squadra? Discretamente bene, dato che occupa la terza posizione in classifica. La distanza dalla prima della classe, l'Al-Jazira, è di soli tre punti.

Ma a livello tattico? La sua carriera ha preso una svolta particolare? Assolutamente no, come si vede dalla heatmap l'austriaco continua ad essere impiegato stabilmente come pendolino sulla fascia destra, il suo ruolo naturale. E intanto continua a godersi la sua grande passione, quella dei Pokemon.