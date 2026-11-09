Il debutto da titolare di Sandro Kulenovic nel match interno contro il Lecce ha riaperto il dibattito sulla gestione del reparto offensivo del Torino. La scelta a sorpresa di Ignazio Abate di riservare solo la ripresa a Ché Adams, giustificata dalla necessità di "gestire il gruppo" e conservare una pedina in grado di spaccare la partita a gara in corso, si è rivelata una mossa controriformista e fallace. Senza lo scozzese sul terreno di gioco nel primo tempo, la fase offensiva granata è apparsa del tutto innocua, priva di movimento senza palla e incapace di impegnare la retroguardia pugliese per tutti i primi 45'.

Torino, Adams non è un titolare part-time: lo scozzese è la colonna di questa squadra

L'ingresso di Adams nella ripresa ha dimostrato quanto l'ex Southampton sia oggi fondamentale nell'economia della squadra: in soli quarantacinque minuti ha alzato la qualità delle giocate negli ultimi trenta metri, colpendo un clamoroso palo in rovesciata, ripetendosi pochi minuti dopo sfiorando l'eurogol e regalando ad Aboukhlal un pallone solo da spingere in rete. Inoltre, le statistiche confermano che il feeling e l'alchimia con Giovanni Simeone rappresentano l'unico vero cardine offensivo per questo Toro. Quando i due agiscono in coppia, la squadra trova punti di riferimento precisi, la difesa avversaria viene schiacciata e gli inserimenti dei centrocampisti in accompagnamento si rivelano letali (evidenti i match contro Monza e Parma).

Il dilemma del gol: perché Che Adams non può mai partire dalla panchina

Le alternative in panchina, in questo momento, non offrono le stesse garanzie. Kulenovic ha dimostrato di rendere molto di più da subentrato nei minuti finali riuscendo ad essere anche molto più incisivo (gol vittoria contro l'Udinese), Zapata sta ritrovando la forma con estrema lentezza e Pellegri resta un oggetto misterioso in attesa del pieno recupero vista la sua storia. Il concetto dei "piani gara" e delle rotazioni è comprensibile in un calendario fitto, ma il verdetto del campo è inoppugnabile: per un Torino che vuole rimanere agganciato alla parte sinistra della classifica, la coppia Simeone-Adams non può che rappresentare la certezza da cui ripartire, senza troppi calcoli al momento delle formazioni ufficiali.