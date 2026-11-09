Un anno, nessun cambiamento. Quattro parole che, dopo undici giornate di campionato, sembrano descrivere perfettamente il confronto tra il Torino di Ignazio Abate e quello di Marco Baroni. La classifica racconta una realtà difficile da ignorare: i granata sono a quota 14 punti, all'undicesimo posto, con sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e quattro dal settimo posto.Esattamente gli stessi punti raccolti dal Toro di Baroni nello stesso momento della stagione passata, quando occupava però la dodicesima posizione, con distanze pressoché identiche dalle zone di classifica che contano. Anche sul piano dei gol il quadro è simile: 15 reti segnate e 17 subite oggi, contro le 10 realizzate e le 16 incassate un anno fa. Qualche differenza c'è, ma il risultato è sostanzialmente lo stesso. Dunque, la domanda è inevitabile: cosa è cambiato?

Un andamento simile, ma...

Più idee, ma bisogna applicarle

Entrambi sono partiti male, entrambi hanno avuto bisogno della sosta per provare a rimettere insieme i pezzi. Baroni arrivava alla pausa di novembre 2025 dopo un avvio complicato, ma il lavoro svolto durante il precedente stop aveva restituito una squadra più solida: il Torino aveva infilato sei risultati utili consecutivi, con due vittorie e quattro pareggi, chiudendo con lo 0-0 nel derby contro la Juventus. Un pareggio che aveva lasciato intravedere una crescita, almeno sul piano della compattezza. Poi, al rientro, il disastro: il Como ne rifilò cinque all'Olimpico Grande Torino, facendo precipitare nuovamente la squadra e cancellando in una sera l'entusiasmo costruito nelle settimane precedenti. Abate si trova ora davanti a un copione simile: dal rientro della sosta di settembre il Toro ha collezionato tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, per un totale di dieci punti. Ironia della sorte, esattamente lo stesso bottino di Baroni nel periodo successivo alla pausa. Ora la nuova sosta può diventare un'occasione per ripartire, parola che sembra ormai un mantra in casa granata. Ma quante volte il Torino dovrà ricominciare da capo prima di riuscire a costruire qualcosa?Sul piano del gioco, qualcosa in più con Abate si è visto. Il nuovo tecnico ha provato a dare al Torino un'identità più propositiva, con una squadra capace di cercare maggiormente il pallone e costruire qualcosa. Ma le ultime uscite contro Frosinone e Lecce hanno riportato alla memoria le prestazioni più piatte - la maggior parte - della gestione Baroni: ritmo basso, poche idee e una manovra incapace di accendere la partita. I progressi iniziali non si sono tradotti in continuità e, quando il gioco torna a essere così povero, la sensazione è che il cambio in panchina abbia modificato qualcosa senza riuscire a incidere davvero sul rendimento complessivo. Se un anno fa si parlava di una difesa colabrodo, oggi il dato dei gol subiti è persino peggiorato, con una rete in più incassata. Eppure, il reparto arretrato non sembra nemmeno il principale responsabile: il problema è più ampio e riguarda una squadra che fatica a trovare un equilibrio e a esprimere un calcio convincente.

Anche le scelte tattiche raccontano una difficoltà comune: entrambi hanno finito per abbandonare l'idea iniziale. Abate è passato dal 3-4-2-1 del ritiro al 3-5-2, cercando più equilibrio in mezzo al campo e una struttura meno esposta. Baroni aveva iniziato con il 4-2-3-1, ma la sua evoluzione fu altrettanto significativa: dopo aver provato diverse soluzioni, arrivò al 3-5-2, diventato il sistema più convincente nella fase precedente alla sosta. Il cambio di modulo, però, non fu una soluzione definitiva: al ritorno, contro il Como, il Torino crollò comunque. Ed è proprio questo il punto: cambiare disposizione non significa cambiare squadra. Se dopo un anno il Toro si ritrova con gli stessi punti, le stesse fragilità e la stessa incapacità di dare continuità, la questione va oltre il modulo e oltre il singolo allenatore. È la conferma di una mediocrità ormai strutturale, alimentata da stagioni che si assomigliano troppo. Abate ha ancora tempo per smentire il confronto, anche perché qualche differenza si vede, ma la sosta non può essere l'ennesima promessa. Al rientro, a partire dalla gara contro il Napoli, servirà una risposta vera. Perché ripetere il percorso di Baroni sarebbe l'ennesima dimostrazione che al Filadelfia cambiano gli allenatori, cambiano gli interpreti, ma non cambia abbastanza.