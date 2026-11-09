Vincere senza meritarlo, grazie ad un autogol totalmente fortuito che nemmeno era stato ricercato da Simeone, non sarebbe stato in linea con la tradizione del Toro. E infatti, così non è andata, perché ci hanno pensato i granata a favorire gentilmente il pareggio del Lecce. A una carambola ha risposto un’altra carambola. Cose che succedono quando si abbassa il baricentro: è vero che la fortuna aiuta gli audaci, e audace il Toro davvero non lo è stato. Vittima, piuttosto, di un evidente timore di non riuscire a portare a casa il risultato. E dire che di fronte c’era un Lecce reduce da tre ko consecutivi e ostacolato da diverse assenze di peso. Si sa che nel calcio le cose cambiano velocemente, basta anche solo un episodio a far cambiare il vento. Dalla partita contro il Como, il Toro ha fatto il passo del gambero. Quale era, allora, il significato effettivo dei tre successi consecutivi? Sono ancora convinto che la rosa nelle mani di Abate sia buona: la ritengo qualitativamente superiore rispetto a quelle delle due annate precedenti e numericamente in grado di sopperire a degli infortuni, anche importanti come quello di Mandragora.

Abate, il Toro si è già smarrito?

Proprio per questo ritengo che partite come quella contro il Lecce siano particolarmente meritevoli di critica. Questo Torino ha delle qualità e deve trovare il coraggio di tirarle fuori. Ricordate quanto era successo contro il Monza? Dopo aver regalato il pareggio, il Toro ha incalzato gli avversari con il piglio della squadra importante, fino a trovare una giusta vittoria. Contro il Lecce, invece, è successo l’opposto. Dopo aver trovato il vantaggio in modo così fortunoso, la squadra di Abate ha arretrato il baricentro. La palla circolava lentamente e orizzontalmente ancor più di quanto si era visto nel primo tempo, quando il problema era rappresentato dalla mancanza di idee vincenti nell’ultimo terzo di campo (ancora una volta: quando Vlasic è in ombra, tutta la squadra ne risente).

Sono convinto che la mentalità di una squadra discenda in primis dall’operato della società, però ora è Abate a dover riportare all’interno dello spogliatoio e, di riflesso, sul rettangolo verde quel clima positivo che c’era fino a dieci giorni fa. In questa fase delicata, poi, diventa fondamentale azzeccare tutte le scelte tecniche. Invece sono state tante le mosse discutibili viste contro il Lecce, sia dall’inizio, sia a gara in corso. In ordine sparso citiamo Kulenovic al posto di Adams dall’inizio, gli zero minuti per un giocatore capace nell’uno contro uno come Oristanio contro una squadra molto raccolta in un blocco basso, i cambi decisamente tardivi della ripresa, con Casadei e Ilkhan che hanno avuto troppo poco tempo a disposizione.

Abate, ora correggi il tiro e ritrova la rotta

Non sarebbe giusto, al momento, fare processi ad Abate o metterlo in discussione: ricordiamo che è un tecnico esordiente nella massima categoria ed è appena iniziato il terzo mese della sua gestione, se si considera che la squadra è stata completata ai primi di settembre. Ma non possono bastare due ko contro squadre di alta classifica come Como e Frosinone a far perdere i punti di riferimento che si stavano costruendo.È un Toro ancora in fase di evoluzione e costruzione, però l’unico modo per risolvere le criticità è evidenziarle senza fare sconti a nessuno. Abate è stato bravo a trovare in poco tempo un’identità chiara da dare alla squadra, al contrario di quanto era accaduto a Baroni un anno fa. Ma ha in mano una rosa decisamente migliore rispetto a quella che il Toro aveva nell’autunno 2025. Le prestazioni deludenti contro squadre alla portata come lo era il Lecce sono state una costante degli ultimi anni; tuttavia, oggi ci sono i presupposti tecnici per regalare al pubblico granata qualcosina in più.