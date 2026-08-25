Kulenovic e l’elogio ai gregari
G. Sartori Gianluca Sartori
Torna "Il Toro in una foto", la rubrica su Toro News di Gianluca Sartori
Torna "Il Toro in una foto", la rubrica su Toro News di Gianluca Sartori
Torna "Il Toro in una foto", la rubrica di Gianluca Sartori
Nuovo appuntamento di "Il Toro in una foto", la rubrica di Gianluca Sartori
Il Toro in una foto / L’auspicio è che la scelta fatta a inizio estate dal club, che poteva sembrare condivisibile, ora non si riveli controproducente
Primo episodio di "Il Toro in una foto", la rubrica di Gianluca Sartori