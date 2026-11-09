Il calendario completo dei nazionali del Torino convocati dalle rispettive selezioni. Si parte l'11 novembre e si chiude il 17

Piero Coletta
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Sosta per le nazionali

La Serie A si mette in pausa: tasto "stop" per il massimo campionato italiano, che ripartirà tra due settimane. Ora spazio alle nazionali, tra Nations League, amichevoli, qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Anche il Torino di Abate dovrà fare i conti con la sosta: resta solo Biraghi tra i difensori, mentre a centrocampo il tecnico potrà lavorare con qualche elemento in più durante questa pausa. Il reparto che non verrà toccato più di tanto sarà l'attacco, con Giovanni Simeone, Duvan Zapata, Sandro Kulenovic, Pietro Pellegri e Gaetano Oristanio che resteranno sotto la Mole.

Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27

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