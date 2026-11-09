I nostri eroi non riescono a superare un modesto ed ordinato Lecce, disputando una gara sotto ritmo e mal gestita dal tecnico. 85 minuti di tocchetti sterili al più orizzontali, una totale incapacità di verticalizzare l'azione ci hanno costretto ad assistere ad una gara di rara noia. Il Lecce ha schierato la squadra in maniera da schermare i nostri centrocampisti castrando ogni nostra velleità offensiva, tattica questa che aveva sortito gli effetti sperati fino al casuale gol di Simeone immediatamente pareggiato con eguale buona sorte da N'dri. A questo bel quadretto di calcio spettacolo va aggiunta la totale incapacità di quasi tutti i nostri calciatori di saltare l'avversario diretto non creando mai superiorità numerica.

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È evidente che siamo in calo di entusiasmo e vivacità, Frosinone si è dimostrata tappa importante perché ha sottolineato che la squadra non è in grado di prendere in mano delle gare intense indirizzandole se non verso una vittoria almeno verso un pareggio. La gara con il Lecce avrebbe potuto rivitalizzarci ed invece ha certificato che ci stiamo appiattendo. L'allenatore poi ci ha messo del suo, non facendo alcuna modifica tattica una volta verificato che la strategia di inizio gara non aveva portato risultato alcuno. Osservare i pesci in un acquario avrebbe prodotto le stesse emozioni. Vedremo dopo la sosta cosa capiterà, quel che è certo è che ci aspettano gare molto toste contro avversari migliori di noi. Contro il Lecce avremmo dovuto mettere fieno in cascina ed invece torniamo a casa con un punticino insipido.

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Un dettaglio: al gol di Simeone, poco entusiasmo, pochi abbracci, sembrava un gol in un'amichevole estiva. Siccome in altre gare non è stato così, c'è da capire se semplicemente la testa dei calciatori era poco sul pezzo o ci sono altre motivazioni. Purtroppo le squadre di medio basso livello come la nostra hanno dei passaggi a vuoto fisiologici proprio in ragione del livello modesto dei calciatori che la compongono. La famosa "mentalità" di cui dissertano in molti addetti ai lavori è uno dei fattori che permette di inserire una squadra in una categoria piuttosto che in un'altra. La nostra ha dimostrato di avere "quella gamba lì"...

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.