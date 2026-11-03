I nostri eroi escono nettamente sconfitti dallo Stirpe tirando pochissimo in porta e subendo, soprattutto nella ripresa, l'arrembante squadra laziale, molto più veloce nella gestione della palla, nel capovolgere il gioco, nel non lasciare respirare qualsiasi calciatore della nostra squadra in possesso di palla. Mi chiedo se avessimo dovuto giocare noi con due giorni di riposo in meno cosa sarebbe accaduto... Sicuramente la gara ha certificato la modestia esiziale del nostro portiere, abile uomo assist per gli avversari, pesante nel tuffarsi, e non solo. Rimane da chiedersi perché continui ad essere il titolare.

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Forse dobbiamo schierarlo per fare un favore al Leeds? ci spieghino. Abbiamo perduto la metà delle gare disputate, subiamo troppe reti, in attacco abbiamo poche alternative. Per essere chiari il Frosinone ha un saldo negativo del mercato di 30 milioni, ha pagato Schmid 15 milioni, Raimondo ne vale 7 ecc., scrivo questo perché mi viene da sorridere quando noi tifosi ci chiediamo chi siano Tizio o Caio delle squadre avversarie manco i nostri fossero calciatori famosi o quanto meno noti al di fuori del nostro ambito. Dunque una sconfitta ci può stare, soprattutto in ragione dello stato di forma e fiducia dei ciociari, e non sono sorpreso del livello di torneo che stiamo disputando. Siamo questi, ricordiamo il Toro di Giacomini (stagione 81-82), buona volontà, qualche slancio agonistico, ma anche cifra tecnica non indimenticabile.LEGGI ANCHE: Le cose semplici

Dopo la sconfitta con il Como eravamo quasi soddisfatti della prova offerta essenzialmente in ragione del valore degli avversari, ma avevamo subito comunque tre reti dunque non proprio un successo. Eppure siamo talmente disabituati alla lotta che abbiamo celebrato una sconfitta dignitosa con una certa enfasi, io per primo. Se contro i laziali il primo tempo è stato sufficiente, il secondo no, preso il gol ci hanno affettato senza pietà, anche se occorre ricordare che le loro più grosse occasioni sono frutto di regali di Perri. Ora dobbiamo cercare di mettere insieme i punti che ci occorrono nelle gare alla nostra portata come quella di domenica come delle brave formichine.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.