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Parola al Mister

Se nella scorsa giornata suggerivamo, in questo pezzo, di non abbattersi, con la trasferta di Frosinone è arrivata la seconda sconfitta consecutiva che cambia inevitabilmente le carte in tavola. Ma che resta un passaggio positivo per il tecnico: "Finalmente riesce a conoscere fino in fondo cos’ha per le mani". Da un risultato positivo trarre insegnamenti che possano far sì "che non ricapitino questi approcci alle partite". Ne abbiamo parlato insieme a Serino Rampanti nella rubrica "Parola al Mister".

Mister, cambiano un po' i discorsi? “No, perché noi parliamo sempre al condizionale (ride, ndr). Sembrerà basilare, ma nel calcio vince sempre chi ha motivazione, chi è determinato, chi ha voglia di fare, di credere, chi non molla. Si guardi il caso di Milan-Inter: il Milan è più motivato dell'Inter. L'Inter è abituato a vincere scudetti, non ha approcciato bene la partita. Gli altri, più carichi, hanno vinto. E così è successo a Frosinone e Torino”.

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