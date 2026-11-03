Nella deludente partita di Frosinone c'è chi è riuscito a non andare in crisi e a portare a termine una prestazione sufficiente, si tratta di Saul Coco che è stato uno dei pochissimi della sua squadra a salvarsi in un pomeriggio davvero molto complicato. Allo stadio Stirpe, il difensore equatoguineano ha provato a tenere botta contro gli attacchi della formazione gialloblù che ha attaccato per lunghi tratti della gara e si è contraddistinto con alcuni salvataggi preziosi. Questo è quindi certamente un biglietto da visita importante e che lascia buone sensazioni di affidabilità a mister Ignazio Abate.

I numeri di Saul Coco in Frosinone-Torino

Ora la difesa deve migliorare a livello di reparto

Se è vero, come detto, che la prova generale delè stata negativa in terra ciociara, va anche sottolineata la prova meritevole di Coco. A confermarlo sono i dati di Opta sulla partita che evidenziano come il centrale classe 1999 sia riuscito a vincere 4 duelli su 5 globali, a recuperare ben 5 palloni e a totalizzare ben 38 passaggi precisi (il migliore della sua squadra sotto questo aspetto) oltre a completare 4 lanci lunghi con efficacia. L'ex calciatore del Las Palmas è quindi riuscito a fornire una prova convincente sia in fase difensiva che in fase di possesso palla con anche un importante salvataggio in area di rigore durante uno dei numerosi attacchi della squadra di Massimiliano Alvini, che è tuttavia riuscita a trovare comunque per due volte la via della rete.La prova del numero 23 deve quindi essere da stimolo per tutto il resto del Torino che avrà il dovere di rialzarsi fin dalla prossima partita, per arrivare alla sosta nazionali di questo mese di novembre con il morale più alto. Per farlo, servirà però un'inversione di tendenza dal punto di vista della fase difensiva. Da un lato è stata positiva la prestazione senza sbavature di Coco, dall'altro va però considerato il fatto che per la sesta volta - in appena dieci gare di questo campionato di Serie A - i granata hanno incassato due reti. In totale sono già 16 i gol subiti dalla squadra di Abate in dieci partite, un numero troppo alto se si vuole puntare alle zone più alte della classifica e questo rimane quindi un tema su cui il tecnico granata avrà certamente molto da lavorare con il suo staff e il suo gruppo squadra. L'obiettivo adesso è dunque quello di crescere a livello di reparto intero, augurandosi che quella di Coco possa essere una prestazione che si vada a ripetere nelle sfide future.