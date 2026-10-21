Tre gol e tre punti per fare un bel salto in avanti in classifica! Serata perfetta per i nostri eroi che giocano un'ottima gara contro un Parma frastornato ed in confusione. Come già scritto in passato questa squadra ha un'anima, appare compatta, i calciatori provano a fare la loro parte senza lesinare impegno. l'esultanza al terzo gol di Simeone ne è la riprova. Dal punto di vista tecnico, ho apprezzato la lucidità di Bragança, la dedizione di Belghali, ed ovviamente la qualità delle punte che rimangono il nostro fiore all'occhiello. Niente di eccezionale, ma ieri sera, si è visto maggior ordine tattico rispetto al passato e d anche se ad inizio ripresa abbiamo sofferto, come è logico che sia, siamo stati in piedi ed abbiamo chiuso la questione.

Molti hanno sottolineato il bellissimo gol al volo di Simeone su assist di Belghali, ma io mi vorrei soffermare sul passaggio di esterno di Bragança che lancia l'algerino. Preciso, forte il giusto, così da consentire il cross immediato. Ecco, quello che appare un semplice lancio in profondità, dalle nostre parti non si vede spesso. A volte sono troppo lunghi, a volte troppo corti così da costringere il compagno a stoppare la palla prima di effettuare il cross, insomma imprecisi Quello del portoghese è un gesto tecnico ben eseguito. Al giorno d'oggi vediamo le squadre strapiene di calciatori fisicamente dotatissimi, dalla tecnica approssimativa, che riescono a stare in serie a esclusivamente per i muscoli. Il nostro regista, con un passaggino di esterno ben eseguito, mi ha ricordato che nel calcio la tecnica conta ancora. Ora ci aspetta un altro scontro contro una rivale alla nostra portata, non diciamo nulla...