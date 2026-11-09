A luglio era rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il Torino, club che - nonostante una complicata salvezza conquistata sul campo - aveva deciso di non rinnovare l'accordo in scadenza. Ora per Roberto D'Aversa si riaprono le porte della Serie A e a spalancargliele è il Sassuolo. La società neroverde ha esonerato nella giornata odierna il suo tecnico Alberto Aquilani, che inoltre era stato a lungo sotto osservazione del Toro la scorsa estate in una sorta di testa a testa con Abate. La decisione del club emiliano è maturata dopo un periodo molto negativo con la vittoria che manca da parecchio tempo e la squadra che è sprofondata al quartultimo posto in classifica, con la zona retrocessione davvero a un passo. Il prossimo allenatore del Sassuolo sarà quindi D'Aversa, salvo clamorosi colpi di scena, con l'accordo raggiunto tra le parti nella giornata di oggi sulla base di un contratto valido fino a giugno 2027. Si attendono ormai soltanto le firme sui contratti e l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.