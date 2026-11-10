“Ieri al protocollo della Città è arrivata la proposta del Torino Fc per la realizzazione di una grande operazione di riqualificazione dello Stadio Olimpico Grande Torino, che contempla anche l'impianto del Robaldo, ai sensi del Codice dei contratti. Quindi una proposta di partenariato pubblico-privato che, trattandosi di uno stadio, fa sua anche la normativa legata al decreto Stadi” questo è l'annuncio del sindaco Stefano Lo Russo rilasciato a Tuttocittà. Un annuncio che i tifosi del Toro aspettano da tanto tempo. E il sindaco ne prende atto.

“È un'iniziativa molto importante, molto attesa in questi tempi, resa possibile dal fatto che siamo riusciti un anno fa a togliere le ipoteche. Perché chi ha buona memoria della condizione finanziaria ed economica dello Stadio Olimpico si ricorderà che sullo Stadio Olimpico Grande Torino gravavano ipoteche da oltre 30 milioni di euro, che siamo riusciti, con una negoziazione con l'Agenzia delle Entrate come Città di Torino, a togliere” prosegue: “Questo ha permesso di immaginare scenari diversi per lo Stadio Olimpico Grande Torino e finalmente ieri è arrivata la proposta del Torino Fc, che ovviamente dovrà seguire l'iter amministrativo all'interno degli uffici comunali, che dovranno verificarne le condizioni. È una proposta per la quale il Torino si è fatto aiutare, come hanno dichiarato loro stessi, dal Politecnico di Torino”.

La "Cittadella Granata", il pensiero del sindaco Lo Russo

Si apre una nuova fase

“Io credo davvero che sia un'ottima notizia, anche perché noi ci abbiamo sempre creduto a questa cosa di avere una. E penso davvero che con ieri e con oggi si apra una fase completamente diversa, di cui non possiamo far altro che essere molto, molto soddisfatti. Ovviamente gli uffici verificheranno gli elaborati che sono stati presentati. C'è un primo passaggio che riguarda, ai sensi anche del decreto Stadi, la cosiddetta, che ovviamente non riguarda tanto e solo le partite di calcio del Torino, perché quella è una ricaduta culturale, storica. Il Torino è veramente uno dei patrimoni più importanti d'Italia, lo è certamente per Torino" ha dichiarato il sindaco. "Sul fatto che vi sia un interesse pubblico nel consentire al Torino di poter avere un proprio impianto, anche se poi la modalità non sarà quella dell'acquisizione in proprietà, sarà un modello verosimilmente del diritto di superficie, però nella sostanza è un progetto importante. Lo verificheremo, lo vedranno soprattutto i nostri tecnici, che sono chiamati a rispondere alla proposta”.Il sindaco ha poi concluso con una dichiarazione sulla futuro che verrà, da fare c'è ancora molto: “Certamente con ieri si è aperta una, completamente diversa rispetto a quella di questi anni, che va nell'ottica del tanto lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Io sono veramente molto contento. Un motivo di soddisfazione personale mio, dell'amministrazione, dell'assessore, perché ci abbiamo lavorato veramente tantissimo., del Toro, del Toro a Torino, della storia del Torino. E davvero io sono felicissimo di questa cosa”.