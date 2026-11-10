L’infortunio di Rolando Mandragora ha tolto la spina all'impianto di gioco di Ignazio Abate. Il problema muscolare accusato contro il Monza il 23 ottobre ha segnato un netto prima e dopo nella stagione granata. Fino a quel momento, la squadra mostrava fluidità, ottima capacità nel palleggio e una cerniera di centrocampo in grado di unire qualità tecnica e cattiveria. Senza l'ex mediano della Fiorentina, la luce si è letteralmente spenta: le prestazioni contro Como, Frosinone e Lecce hanno evidenziato un grosso problema: nella rosa granata non esiste un giocatore con le sue caratteristiche.

Torino, Mandragora leader insostituibile: c'è un vuoto a centrocampo

L'assenza di Mandragora ha costretto Bragança e Fitz-Jim ad addossarsi compiti di copertura spinosi, rallentando l'uscita del pallone e finendo per allungare i reparti. Il possesso palla si è trasformato in una circolazione sterile, incapace di servire le punte con i giusti tempi e di verticalizzare con efficacia. La mediana granata ha perso di colpo la capacità di aggredire le seconde palle e di proteggere la linea difensiva nelle transizioni negative, esponendo la squadra ai numerosi ribaltamenti avversari. Non è un caso che Abate abbia voluto portarlo in panchina nell'ultimo turno contro il Lecce anche da inabile al campo, conscio dell'apporto carismatico ed emotivo nello spogliatoio.

Torino, Abate spera nel rientro di Mandragora in vista del Napoli

La seconda sosta autunnale diventa un'alleata preziosa per lo staff tecnico granata. Al Filadelfia il programma di lavoro punterà a restituire a Mandragora la piena condizione fisica in vista della delicata trasferta al Maradona di Napoli. Il rientro del regista azzurro nelle rotazioni permetterà ad Abate di ricomporre la coppia ideale con Bragança davanti alla difesa, elemento chiave per ridare ritmo alla manovra e solidità ad una squadra che ha assoluto bisogno di uno dei suoi leader per tornare a vincere.