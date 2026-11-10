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Parola al Mister

Per riscoprire la propria identità, "l'importante è prendere un brodino e andare avanti". Il Torino lo fa, convincendo più o meno, ma con una consapevolezza sempre più consistente: i rincalzi, nel più dei casi, sono quello che sono. E il ruolo fondamentale sarà ancora quello di Petrachi... Ne abbiamo parlato insieme a Serino Rampanti nella rubrica "Parola al Mister".

Mister, come ha visto questo Toro contro il Lecce? Un po' timido? “Tu vieni da due sconfitte consecutive, quindi certe sicurezze ti iniziano a mancare. Diciamo che dopo un periodo non buono, l'importante è prendere un brodino e andare avanti. Il guaio è quando continui a perdere, invece dopo una sconfitta ci si risolleva anche con un pari. È importante perché ricominci a prendere fiducia”.

Quindi era una partita più da non perdere piuttosto che da vincere? “Era una partita da vincere, ma con tutte le attenzioni massime del caso. L'importante era cercare di vincere, ma a quel punto anche accontentarsi del pari. È quello che ha fatto il Torino”.

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