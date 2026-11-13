Il Torino F.C. ha presentato il suo progetto per lo stadio "Olimpico-Grande Torino". L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Stefano Lo Russo dopo un'attesa di parecchi mesi. Ora si apre una nuova fase, quella della valutazione da parte degli uffici comunali dello stesso progetto, al momento top secret. Pierlucio Firraro, vice capogruppo della lista civica Torino Bellissima, ha depositato un question time in vista del Consiglio Comunale di lunedì in cui si richiede il cronoprogramma da oggi in avanti delle attività dello stadio. "Sono molto contento del progetto, però noi non abbiamo avuto alcuna informazione su questo progetto e quindi fremiamo per conoscere i dettagli - racconta in esclusiva a Toro News -. La notizia è importante per la Città, per i torinesi e per i tifosi granata. Ora l'aspetto più importante sarà capire le tempistiche. Il mio question time urgente, che auspico si possa discutere già lunedì, riguarda proprio le tempistiche: quando verrà stabilito il definitivo accordo? quando inizieranno i lavori? quanto tempo si impiegherà per la riqualificazione? Andremo a chiedere tutto questo all'Amministrazione Comunale, la quale voleva un progetto per avviare la formula del partenariato pubblico-privato e ora ha il progetto. Serve un'idea complessiva fortemente identificativa per valorizzare lo stadio del Torino, un po' come di base ha insegnato negli anni lo Juventus Stadium".

Come si strutturerà la collaborazione dal punto di vista finanziario? "Purtroppo non abbiamo in mano il progetto e non sappiamo nulla. Fino a quando non verrà presentato alla città e ai consiglieri non ne sappiamo nulla".

Cosa spera che non manchi nel progetto? "Auspico ci sia la rapidità. In questo percorso sia la Città sia il Club dovranno svolgere i loro compiti. La Città deve velocizzare i passaggi burocratici, il Club dev'essere concretamente pronto con fondi e fornitori. Tutto dev'essere pronto e stabilito in tempi rapidi. Lo stadio ha bisogno di una riqualificazione e lo si capisce anche dalle operazioni effettuate non più tardi di una settimana fa".

In effetti sono state stanziate diverse risorse... "La Città ha messo a budget altri 350mila euro per i lavori dello stadio Olimpico-Grande Torino, come pubblicato da una determina dirigenziale che spiega tutto questo. Lo stadio costa e non poco. Non solo si depaupera, ma costa alla Città e ai suoi cittadini. Anche per tale ragione ho presentato un question time in vista del Consiglio Comunale di lunedì".